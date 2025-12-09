Una investigación de Stanford descubre cómo regenerar los cartílagos dañados por la artrosis

Durante décadas, la artrosis se ha considerado una enfermedad degenerativacrónica y sin retorno. Esta consiste en un desgaste progresivo e irreversible del cartílago de las articulaciones.

Los únicos remedios disponibles hasta ahora aliviaban los síntomas sin llegar a una solución definitiva. Algunos de estos fármacos eran analgésicos, fisioterapia o, en casos más graves, una prótesis que sustituye el cartílago y la zona que haya resultado dañada. no obstante, ningún tratamiento ha abordado la raíz del problema.

Sin embargo, esta situación podría cambiar. Una investigación liderada por la Universidad de Stanford (California), publicada recientemente en la revista Science, ha detectado el mecanismo molecular que causa el deterioro del cartílago en la artrosis y ha revelado la manera de revertir el proceso en modelos animales como los ratones. Este estudio también presenta la posibilidad de un tratamiento que no sólo pueda frenar esta enfermedad, sino regenerar tejido articular.

El trabajo se enfoca en una sustancia vinculada al envejecimiento, la 15-PGDH, una enzima que incrementa con la edad y cuyo papel había sido estudiado en tejidos como músculos, colon, hígado o sangre. En todos los casos, cuanto mayor es la presencia de esta proteína, menor es la capacidad regenerativa. Sin embargo, esta es la primera vez que se asocia directamente con la artrosis.

La enzima 15-PGDH

El equipo que llevó a cabo la investigación detectó que existen niveles altos de 15-PGDH en los cartílagos dañados por la artrosis. La 15-PGDH es una enzima que busca degradar las prostaglandinas D2 y E2, dos moléculas necesarias para que puedan repararse los tejidos. A medida que su concentración aumenta con el avance de la edad, la capacidad del cartílago para regenerarse disminuye, cada vez de forma más drástica.

"La artrosis afecta a una de cada tres personas mayores de 65 años, y hasta ahora no disponíamos de ninguna terapia que actuara sobre la causa molecular del deterioro", señala Helen Blau, especialista en medicina regenerativa y codirectora del estudio. El hallazgo, señala, supone "una nueva forma de regenerar tejido adulto".

Eficacia en ratones y cartílagos humanos

Los ensayos del fármaco en ratones con artrosis de rodilla han concluido en resultados sorprendentes. Tras administrar la muestra directamente en las articulaciones dañadas, los investigadores detectaron efectos importantes en la regeneración del cartílago, con un grosor similar al de animales sanos, además de una formación de cartílago hialino, el tipo adecuado para las articulaciones. Se trata de un tejido diferente del fibrocartílago o cartílago elástico, que no cumplen la misma función. También hallaron una recuperación de la movilidad, consiguiendo una mayor carga de peso sobre la articulación tratada, un indicador indirecto de la reducción del dolor.

El equipo también puso a prueba este fármaco en cartílagos humanos extraídos durante operaciones de prótesis de rodilla, con resultados similares. Una vez más, vieron que el tejido volvía a regenerarse.

De hecho, aunque la investigación tenía como objetivo la artrosis, el fármaco ya ha sido probado en humanos para tratar la atrofia muscular asociada a la edad. En estos ensayos de fase 1, administrado por vía oral, ha demostrado ser seguro y tener actividad biológica.

El siguiente paso a seguir, detalla Blau, será comenzar ensayos clínicos dirigidos específicamente a personas con artrosis. Si se confirman los resultados en animales y tejidos humanos, esta terapia podría convertirse en la primera capaz de revertir los efectos de la enfermedad.

