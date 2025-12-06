Luis Rodríguez, coronel de la UME: "La contención del perímetro infectado es clave para evitar la propagación del virus"

La UME se encuentra desplegada en Barcelona para apoyar la gestión del brote de Peste Porcina Africana que afecta a la zona y deja 13 positivos de momento, para conocer cómo está la situación y qué labores se están realizando sobre el terreno, Antena 3 Noticias ha entrevistado al coronel Luis Rodríguez Álvarez de Lara, quien ha reconocido que "la UME ha desplegado todas las capacidades que la dirección de emergencia ha considerado necesarias".

En concreto, el coronel ha detallado que su actividad se basa en un grupo de intervención de emergencias tecnológicas y medioambientales, especializado en bioseguridad, biocontención y desinfección. Además, ha explicado que se han instalado estaciones de descontaminación para evitar que vehículos, personas o animales, puedan actuar como vectores del virus. "Se han movilizado unidades del cuarto batallón para realizar prospecciones en el área infectada y sus alrededores, utilizando también drones para una búsqueda exhaustiva", ha admitido.

Según Luis, la labor principal de la UME "consiste en localizar" posibles animales portadores del virus, principalmente cadáveres, que posteriormente "son retirados" siguiendo estrictas normas de bioseguridad y enviados a laboratorios para confirmar si son positivos o negativos.

El coronel ha subrayado en Antena 3 Noticias, que la "contención dentro del perímetro infectado", actualmente de seis kilómetros, es la clave para "evitar la propagación del virus" a otras zonas.

"Es muy importante seguir las medidas de bioseguridad"

A la pregunta de Matías Prats de qué mensaje trasladaría al sector ganadero, el especialista ha contestado que: "Es muy importante seguir las medidas de bioseguridad que ha dictaminado la dirección de la emergencia, la Generalitat, y que la ciudadanía cumpla con ellas, que no se acerquen a esa zona afectada, que no sean transmisores de este virus, y colaborando con ellos, seremos capaces de que esa propagación no exista".

Se refuerza el asesoramiento del brote

Este viernes, el Ministerio de Agricultura, Peste y Alimentación (MAPA) puso en marcha un nuevo comité científico especializado para reforzar el asesoramiento del brote de Peste Porcina Africana en España, una semana después de detectarse los primeros positivos del virus en Cerdanyola del Vallés, en Barcelona.

El comité, presidido por la secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, Ana Rodríguez Cataño, integrará a expertos en sanidad animal y producción ganadera. Su objetivo será analizar la evolución del virus, caracterizado por su alta mortalidad en animales infectados, y orientar en las medidas de prevención a la ciudadanía.

Cataluña endurece restricciones en 91 municipios

En paralelo, la Generalitat ha ampliado las restricciones de acceso al entorno natural a 91 municipios. Una medida que implica que los establecimientos de la zona deberán disponer de sistemas de desinfección para vehículos, con el fin de impedir la propagación del virus. Para garantizar el cumplimiento de estas limitaciones, el Govern ha desplegado un operativo de 700 agentes, entre Mossosd'Esquadra, policías locales y bomberos.

