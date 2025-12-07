Agents Rurals amplían la captura de jabalíes al segundo radio del brote de peste porcina africana

El subinspector y jefe del Área de Grups Especials de Agents Rurals de la Generalitat, Lluís Pallarès, ha explicado que el cuerpo ha comenzado a desplegar capturas de jabalíes en el segundo radio del brote de peste porcina africana, situado entre los 6 y 20 kilómetros del punto de origen y catalogado como zona de bajo riesgo. En declaraciones a 3Cat recogidas por Europa Press, Pallarès ha señalado que la prioridad era el radio de 6 kilómetros, pero que "hace ya un par de días que esta área se da por revisada", por lo que los esfuerzos se centran ahora en el anillo exterior, donde la densidad de vegetación complica los trabajos.

Para ello, los Agents Rurals emplean drones, unidades caninas y trampas diseñadas para capturar grupos completos sin dispersarlos. "Es mucho más importante evitar la dispersión antes que empezar cualquier captura", ha subrayado Pallarès, que también ha avanzado que se están preparando intervenciones nocturnas con armas equipadas con silenciador por si fueran necesarias.

Asimismo, ha recordado que "el país se juega mucho" y ha pedido a la población que cumpla con las restricciones, ante lo que se han reforzado los puntos de control con más efectivos. En este sentido, ha querido agradecer las "más de 1.400 llamadas" recibidas por el 112 relacionadas con la PPA.

Preguntado por una posible ampliación del radio de actuación, Pallarès ha explicado que si se detectara un jabalí muerto fuera del perímetro establecido y el laboratorio confirmara un positivo, "la respuesta automática es ampliar el radio" y reiniciar la prospección por cuadrículas. Ha recordado que estas distancias las fija el comité de expertos de la Comisión Europea tras evaluar los focos declarados en otros países.

El brote en Cerdanyola sigue contenido

El brote de peste porcina africana detectado hace nueve días en Cerdanyola del Vallès (Barcelona) continúa controlado en el perímetro del foco. En esa zona se han localizado alrededor de un centenar de jabalíes muertos, aunque solo 13 han dado positivo por el virus. El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, ha explicado en una rueda de prensa este domingo que estos datos confirman que "el objetivo de contención se ha conseguido", al mantenerse el brote dentro del área inicial.

Ordeig ha pedido, aun así, no bajar la guardia ante esta enfermedad, que afecta exclusivamente a animales y no se transmite a los humanos. También ha anunciado que esta evolución permitirá "reabrir mercados" a los productos porcinos catalanes en terceros países en los próximos días. Sobre el origen del brote, ha pedido "paciencia" y ha recordado que la investigación está en manos de algunos de los "mejores expertos en bioseguridad" de Cataluña, España y la Unión Europea.

Las granjas del radio de 20 kilómetros

Respecto a las granjas situadas dentro del radio de 20 kilómetros del brote, Ordeig ha indicado que este martes se analizarán las 15 explotaciones añadidas al perímetro por recomendación de la UE. Y subraya que no se realizarán vaciados sanitarios.

En total, dentro del radio hay 61.500 animales en 55 granjas, de los cuales 35.600 son de cebo, lo que permitirá que puedan enviarse al matadero "de manera habitual y progresiva" para su consumo.

Protocolo ante jabalíes hallados muertos

Respecto al procedimiento cuando aparece un jabalí muerto, ha señalado que incluso dentro de la zona infectada, aunque haya indicios claros de atropello, un equipo se encarga de retirarlo con medidas estrictas de bioseguridad para su análisis. "Todos estos animales nos dan información, aunque sea fuera de la zona de riesgo, de cuál es el estado de la población y nos puede ayudar a ver si hay algún nuevo positivo"", ha apuntado.

Pallarès ha destacado además la "fantástica" colaboración institucional y ha agradecido el trabajo de todos los cuerpos desplazados.

Auditoría al IRTA

El Govern iniciará una auditoría al Institut d'Investigació i Tecnologia Agroalimentària (IRTA), tal como anunció el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Ordeig ha avanzado que este lunes se conocerán los integrantes del equipo auditor, aunque ha matizado que "no se descarta nada, pero tampoco se confirma nada" sin la información suficiente.

"Todo el mundo está investigando si puede haber habido o no algún fallo de bioseguridad", ha afirmado, pero pide prudencia, no hacer juicios sin datos y defender el trabajo de las instituciones, los centros de investigación y sus profesionales. En los próximos días se detallará qué centros quedarán incluidos en esta auditoría y con qué procedimientos se llevará a cabo.

Los primeros países reabren sus mercados

Ordeig ha agradecido el trabajo del sector porcino y ha asegurado que el Govern "hará todo lo que esté en su mano" para sostener a granjas, ganaderos y toda la cadena alimentaria. También ha pedido reforzar el "frente común" y mantener altura de miras para afrontar la situación.

Sobre la exportación de carne porcina, ha informado de que Corea del Sur ha reabierto el mercado aplicando una regionalización de 20 kilómetros, mientras que Reino Unido y China lo han hecho con regionalización provincial. También se están renegociando protocolos con países como Filipinas y Japón.

Illa tiene previstas esta semana varias reuniones con el sector para explorar "fórmulas de colaboración", y el conseller ha destacado que el presidente está involucrado "al más alto nivel".

