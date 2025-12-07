Aumentan los casos de gripe y afecciones respiratorias, prevenir el contagio es posible

La gripe ha llegado con fuerza , y la rápida expansión del virus respiratorio ha llevado a que en algunas comunidades autónomas recomienden el uso de mascararillas en centros sanitarios y hospitales.

En las últimas semanas los casos de gripe han aumentado un 40%, en solo 7 dias hemos pasado de 41 a 75 casos de gripe por cada 100.000 habitantes.

Si hablamos de infecciones respiratorias agudas ya son 643 casos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo el Covid presenta un escenario distinto, ha descendido del 4,7% al 2.3%.

El pulso lo toman especialmente los centros de atención primaria y los hospitales que ven como se llenan las consultas.

La prevención es posible, advierten los expertos, las claves están en seguir una alimentación rica en vitaminas y nutrientes, además de usar mascarilla ante cualquier síntoma que se presente, con el fin de no propagar el contagio.

Hablamos con Isabel Viña, médico experta en metabolismo y suplementación, para que nos aclare como evitar el contagio: "Lo más básico y muy importante es lavarnos las manos después de estornudar, toser, de ir al baño, antes de comer y también cuando llegamos a casa. Ante cualquier síntoma lo más prudente es ponernos la macarilla porque es la mejor manera de poner una barrera y no contagiar ni contagiarnos".

Viña insiste en que seguir una alimentación llena de vitaminas y nutrientes nos puede ayudar tanto a la prevención como a una temprana recuperación: "Alimentos ricos en vitamina C como el kiwi amarillo, el brocóli, el pimiento rojo, la naranja, la piña, la granada... todos ellos cumplen las funciones de prevención y cura cuando estamos enfermos. La vitamina D ayuda a reducir la inflamación asociada a los procesos gripales, y esta vitamina la encontramos en el sol, y también en suplementos alimenticios. Otros complementos son los flavonoides que combaten la inflamación y fortalecen el sistema inmunológico. Estos componentes se encuentran en plantas, frutas y vegetales como manzanas, te, café y frutos rojos entre otros".

La experta insiste en la importancia de mantener la hidratación: "Beber agua favorece todos los procesos de recuperación, especialmente la salud renal".

Seguir estas pautas nos ayudarán a estar menos días enfermos y con menos gravedad".

Vacunarnos cuando toque y una alimentación rica en vitaminas y nutrientes puede salvarnos del contagio gripal.

