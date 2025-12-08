Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Salud

PESTE PORCINA AFRICANA

Seis expertos en bioseguridad investigan el origen de la peste porcina africana

El conseller de Agricultura y Ganadería ha anunciado este lunes las personas que formarán parte del comité, aunque no ha concretado los centros que se investigarán.

Despliegue de la UME ante el brote de peste porcina africana en Barcelona

Marta Alarcón García
Actualizado:
Publicado:

Un comité científico, formado por seis expertos en peste porcina africana y coordinado por el laboratorio público IRTA-CReSA ha comenzado esta semana la investigación para determinar el origen del brote detectado en Cataluña hace dos semanas.

El conseller de Agricultura y Ganadería, Pesca y Alimentación Óscar Ordeig, ha detallado este lunes que este grupo de especialistas se reunirá este martes por primera vez, para fijar su línea de actuación, e inspeccionará los centros de alta biocontención que trabajan con el virus y revisará sus protocolos de bioseguiridad, ya que el origen podría estar en un laboratorio y no en un bocadillo, como se dijo hace días, aunque no ha concretado los centros que se investigarán.

¿Quién formará el comité?

Según ha anunciado este lunes Óscar Ordeig, el comité auditor estará formado por la directora del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA) Laura Pérez, que será la coordinadora científica; el jefe de área de Sanidad Animal de Neiker-BRTA, de Euskadi, Gorka Aduriz; el profesor Massimo Palmarin, director del departamento de virología de l’Erasmus MC Roterdam; Gonzalo Pascual, director técnico y responsable de Seguridad Biológica y Biocontención del Instituto de Salud Carlos III; Xavier Abad, jefe de la unidad de alta de infraestructuras del IRTA-CReSA y la presidenta del comité ético de experimentación animal del IRTA, Diana Ramírez.

Una buena noticia

Además, el conseller de Agricultura ha confirmado que Corea del Sur reanudará la compra de porcino español, excluyendo únicamente el producido en un radio de 20 kilómetros alrededor del foco, algo que el conseller considera como "una muy buena noticia", ya que Cataluña exporta cerdo a este unos 120 millones de euros anuales en productos porcinos.

Según el conseller de Agricultura, el número de jabalíes muertos positivos por peste porcina africana continúa en 13, y no se ha detectado la enfermedad en "ninguna de las 56 granjas situadas dentro del perímetro de seguridad".

El conseller ha agradecido la colaboración ciudadana durante las restricciones de acceso al medio natural en 91 municipios del área de Barcelona, así como la labor de cazadores y alcaldes que participan en batidas para reducir la población de jabalíes y evitar la expansión del virus.

