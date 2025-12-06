El Gobierno valenciano pagará 40 euros por cada jabalí cazado para reducir la población

El Gobierno valenciano está ultimando un decreto para reducir la población de jabalíes, que estará dotado con seis millones de euros, y que contempla ayudas directas a los titulares de cotos de caza. En concreto, esas personas percibirán 40 euros por cada animal abatido y retirado del entorno natural.

Así lo ha confirmado el vicepresidente tercero y conseller de Recuperación Económica y Social, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, y el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, tras una reunión de trabajo en la que han participado técnicos de ambas consellerías, tal y como ha detallado la Generalitat.

El Ejecutivo autonómico ha reforzado las medidas de vigilancia, prevención y control sanitario para proteger a las granjas de la Comunitat Valenciana frente a la peste porcina africana, mediante una coordinación estrecha entre departamentos y en colaboración con los equipos técnicos especializados.

Martínez Mus ha señalado que el decreto sobre jabalíes, que se elevará al pleno del Consell, tiene como finalidad articular ayudas directas a los titulares de cotos de caza, que recibirán una aportación de 40 euros por cada ejemplar cazado y retirado del medio natural. Tal y como ha señalado el vicepresidente tercero, "esta actuación constituye una acción prioritaria para reforzar la capacidad de respuesta del territorio frente a un posible brote que tendría un impacto sanitario y económico muy significativo en las explotaciones porcinas".

Asimismo, el vicepresidente ha detallado que el plan de choque se complementa con un encargo de emergencia a la empresa pública Vaersa, la cual "habilitará un servicio específico de recogida de animales cazados y pondrá en marcha un dispositivo de trampeo destinado a instalar cajas trampa en aquellos puntos donde la actividad cinegética no resulte una solución satisfactoria".

Dicho plan establece como corredores viarios de riesgo la autovía A-7, la AP-7, la carretera N-232, la A-3, la A-23 y la CV-10, donde la presencia de fauna silvestre implica una especial atención preventiva.

Además, esta iniciativa permitirá avanzar en la actualización y armonización de los protocolos de vigilancia pasiva, con el fin de disponer de información más sólida y aplicar criterios homogéneos en toda la Comunitat Valenciana, han señalado desde la Generalitat.

Por su parte, Miguel Barrachina ha subrayado que la Consellería de Agricultura "ha reforzado de manera notable toda la logística necesaria para responder con rapidez y eficacia ante cualquier posible foco sanitario, dotándose de medios materiales específicos para actuar desde el primer momento". Del mismo modo, ha comunicado que las granjas podrán acometer las actuaciones necesarias para reforzar su seguridad dentro de la orden de ayudas destinadas a la mejora de la competitividad de las explotaciones ganaderas, con inversiones orientadas a reforzar la bioseguridad y evitar la entrada de enfermedades en las granjas.

