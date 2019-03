Un grupo de profesionales cualificados y avalado por el Gobierno desarrolla un programa de pérdida de peso cuyos resultados son utilizados para sus estudio clínicos. Lo mejor de todo es el precio ya que es totalmente gratuito. El plazo de inscripción arranca en octubre.

Julián es uno de los 100 voluntarios que consiguió perder peso gracias al programa de adelgazamiento durante la pasada edición. "He perdido ocho kilos, estaba en 83, 84 y me he quedado en 76, 77", explica Julián.

Su debilidad era la comida basura. "Comía muy mal y aquí me han enseñado que no hay que comer hasta saturar el estómago sino que hay que comer unas ciertas cantidades y comer de todo", confiesa.

Su fuerza de voluntad fue determinante para perder esos kilos de más aunque parte de su éxito se lo debe a los especialistas en ejercicio y nutrición dedicados en cuerpo y alma a los pacientes. Les acompañan durante las sesiones de entrenamiento y les asesoran sobre aspectos relacionados con la alimentación y el ejercicio físico.

"El objetivo es descubrir que combinación de dieta y ejercicio es más eficaz en los programas de pérdida de peso", explica el coordinador del programa. De momento todos los ensayos clínicos apuntan a que la manera más saludable de adelgazar es combinar el ejercicio aeróbico y de carga con una dieta sana y equilibrada pero para demostrarlo los expertos necesitan voluntarios como Julián dispuestos a sudar la camiseta.