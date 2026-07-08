Balance obtiene tres millones de euros para impulsar su plataforma contra la obesidad y preparar una Serie A en 2027

Balance ha cerrado una ronda seed de tres millones de euros con la que quiere acelerar su crecimiento en España, reforzar su equipo y tecnología, y estar preparado para una futura Serie A en 2027. La compañía, especializada en el tratamiento integral de la obesidad, también ha alcanzado una valoración de 15 millones de euros tras esta operación.

La noticia llega en un momento importante para el sector de la endocrinología, porque la obesidad se ha convertido en uno de los grandes problemas de salud pública en España. Según la información disponible, afecta ya a uno de cada cuatro adultos y se asocia a más de 200 patologías, entre ellas enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y trastornos metabólicos. Esto hace que no se vea solo como un problema de peso, sino como una puerta de entrada a enfermedades crónicas y como un coste elevado para el sistema sanitario.

Balance ya había arrancado con una pre-seed liderada por JME y Antai Ventures, y ahora refuerza su posicionamiento con una seed encabezada por el fondo internacional Shilling VC. En la operación también han participado JME, Atresmedia Capital y un grupo de business angels. Con ello, la startup suma más de cuatro millones de euros captados desde su lanzamiento.

Nueva etapa

Actualmente la compañía, que cuenta con un equipo de unas 10 personas, centrará esta nueva etapa en tres frentes: reforzar el equipo tecnológico, clínico y operativo, así como acelerar la captación y fidelización de pacientes y seguir desarrollando la plataforma para escalar el modelo. Además, quiere consolidar un negocio que combine su línea B2C con nuevas vías de crecimiento en el ámbito B2B mediante acuerdos y partnerships.

El cofundador y CEO de Balance, Jesús Rebollo, afirma que "esta ronda nos permite acelerar desde una posición de mayor solidez. No se trata solo de crecer más rápido, sino de escalar un modelo que ya ha demostrado que existe una forma más continua, coordinada y personalizada de acompañar al paciente con obesidad. Nuestro objetivo es consolidar Balance como la plataforma de referencia en España y preparar la compañía para crecer internacionalmente".

¿Cómo funciona?

Balance opera como una compañía tecnológica que conecta a personas con obesidad con un equipo multidisciplinar independiente formado por médicos, nutricionistas, especialistas en ejercicio y psicólogos. Sobre esa base se construye el Método Balance®, un programa que aborda la obesidad como una enfermedad crónica y que se apoya en cuatro pilares: medicina, nutrición, ejercicio y apoyo emocional a través de la app.

El modelo de ingresos actual se basa sobre todo en suscripciones B2C, es decir, en planes contratados por el paciente desde la propia plataforma. A diferencia de una consulta tradicional, esta propuesta busca ofrecer un seguimiento continuo, más rápido y coordinado entre profesionales, algo que la empresa considera clave para mejorar la efectividad del tratamiento.

"Balance nace para resolver una limitación estructural del tratamiento tradicional de la obesidad: la falta de continuidad entre visitas y la desconexión entre profesionales en el tratamiento de una patología con bases biológicas, genéticas, hormonales, ambientales y sociales. Nuestra plataforma permite que medicina, nutrición, ejercicio y apoyo en el cambio de hábitos trabajen de forma coordinada, lo que abre la puerta a un tratamiento más personalizado y sostenible a largo plazo", señala Javier García Palacios, cofundador y Chief Strategic & Clinic Excellence Officer de Balance.

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