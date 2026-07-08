Las empresas de España podrían perder contratos millonarios tras la orden de Trump para cortar el comercio con EEUU

A pesar de las órdenes de cortar todo tipo de comercio con España por parte del presidente de EE.UU., Donald Trump, en la cumbre de los Aliados de la OTAN en Ankara, Turquía, la Unión Europea impide un país miembro pueda ser bloqueado singularmente, sino que debe de aplicarse esa medida a todo el conjunto de la UE.

No obstante, las empresas españolas están preocupadas debido a que actualmente se encuentran más de 16.716 millones de euros en juego, pues esta es la cifra que España exportó en 2025 al país norteamericano. Muchas de estas empresas desarrollan infraestructura, medicinas, maquinaria y otro tipo de productos.

No es la primera vez que Trump amenaza con cortar lazos comerciales. Anteriormente ha afirmado en varias ocasiones que "España no tiene nada que necesitemos", pero hasta ahora siempre se había quedado en simples amenazas, ya que los acuerdos comerciales no se realizaban con España, sino con el bloque de la UE. Esto quiere decir que si EE.UU. aplica aranceles a productos como el vino o el aceite de oliva, no se dirigen directamente a España, sino al conjunto de la Unión, aunque sí le afecte en gran medida.

La balanza comercial entre ambos países está desequilibrada, pues EE.UU. vende mucho más a España de lo que España exporta a EE.UU.. Un total de 30.174 millones de euros es lo que se importa a nuestro país desde EE.UU., mientras que nosotros exportamos 16.716 millones hasta el 2025, según ICEX.

Además, la Administración Trump podría dificultar el acceso de empresas españolas a licitaciones públicas. Las infraestructuras, que es algo que Trump prioriza, cuentan con una gran relevancia en España. Grandes compañías de nuestro país construyen nuevas autopistas y modernizan estaciones o aeropuertos con contratos millonarios.

La oposición denuncia la postura del Gobierno

Desde la oposición, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha criticado que "Sánchez ve una oportunidad política", aunque le "haga daño a España". Por otro lado, Santiago Abascal, presidente de Vox, afirma que "Sánchez está destruyendo la credibilidad internacional de España".

Ante los ataques de estos políticos, el Gobierno transmite un mensaje de calma. El ministro de Transformación Digital, Óscar López, defiende que "Estados Unidos no puede tomar ninguna acción contra un país de la Unión Europea", aunque a Trump es algo que no parezca importarle en absoluto.

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