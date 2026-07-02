Una experta avisa de eliminar al completo el azúcar de nuestra dieta: "No podemos extrapolar los datos de un estudio a humanos"

Eliminar completamente el azúcar de una dieta baja en grasas podría tener efectos negativos sobre la salud intestinal y metabólica, o al menos, así lo plantea una investigación realizada en ratones y presentada durante la reunión anual de la Sociedad Endocrina que se celebra en Chicago.

Este estudio analizó durante 16 semanas los efectos de una dieta baja en grasas sin sacarosa frente a una dieta de control que sí incluía este tipo de azúcar. El estudio evaluó durante 16 semanas a dos grupos: uno de ellos, alimentado con una dieta baja en grasas y sin sacarosa, y otro con una dieta baja en grasas pero que incluía este compuesto. Los resultados sorprendieron a los investigadores: la ausencia total de sacarosa alteró la homeostasis intestinal y metabólica.

"Las dietas bajas en azúcar tienen mejores datos para la salud"

Precisamente, esos cambios en el metabolismo tienen mucho que ver con el funcionamiento del intestino. Tal y como afirma Carmen Aragón, vocal del área de Nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), "el intestino, además de cumplir con la labor de absorber los nutrientes, también funciona como órgano endocrino". Entonces, "cuando comemos los nutrientes van a producir una respuesta de producción de hormonas que van a regular el metabolismo y la sensación de apetito".

No obstante, la investigación saca estas conclusiones en ratones, pero no en humanos. Tal y como explica Carmen Aragón, "no podemos extrapolar los datos de este estudio a humanos".

En la investigación alimentan a los ratones con una dieta libre de sacarosa, es decir, libre de azúcar común. Según ha explicado la vocal del área de Nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, "el azúcar común es una fuente de carbohidratos que se puede sustituir por otra sin que ocasione repercusiones sobre la salud".

Asimismo, sostiene que las "dietas que son bajas en azúcar tienen mejores datos para la salud" y también tienen efectos beneficiosos "las dietas bajas en carbohidratos", sobre todo, para las personas diabéticas.

"La OMS recomienda un consumo de azúcar simple que sea inferior al 10%"

Pese a los beneficios de las dietas bajas en azúcar, la población consume mucho más azúcar de lo recomendado. Aragón ha asegurado que la "Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que el consumo de azúcar simple diaria sea inferior al 10% valor calórico total de la dieta". Esto significa que "una persona de unos 70 kilos de peso, debería consumir alrededor de unos 20 gramos".

Nada tienen que ver las recomendaciones de la OMS con el consumo real diario de azúcar de la población. Según Aragón, "la Agencia Española de la Seguridad Alimentaria (Aesan) encontró que el consumo medio de azúcar estaba en torno al 20%, es decir, el doble de lo que recomienda la OMS".

Ese elevado consumo también tendría que ver con el tipo de azúcares que ingerimos. En su mayoría, predominan los azúcares añadidos. Como explica Carmen, la diferencia entre los azúcares añadidos y el intrínseco es "que el añadido es el que llevan los alimentos ya preparados", mientras que "el intrínseco sería el azúcar que tiene la fruta, por ejemplo".

Aumento de peso, riesgo de caries o diabetes: algunas de las consecuencias de consumir más azúcar añadido de lo recomendado

El abuso de azúcares añadidos tiene consecuencias directas en nuestro cuerpo. Tal y como detalla la vocal de el del área de Nutrición de SEEN, "el exceso de azúcar añadido está clarísimamente relacionado con el aumento de peso, riesgo de caries, diabetes y aumento de riesgo cardiovascular".

Para evitar estas consecuencias, Aragón afirma que lo "más importante es seguir un patrón dietético mediterráneo", que es el que "más evidencia científica tiene sobre sus efectos beneficiosos para la salud". Asimismo, detalla que "si ese patrón es saludable, el consumo puntual o excepcional de azúcar no tiene importancia" y considera que lo realmente importante es "lo que haces en tu día a día".