La bacteria comecarne se refugia en el calentamiento de los mares: "Se multiplica mejor cuando el agua está caliente"

Detrás del aviso de los expertos por la proliferación de la bacteria 'Vibrio vulnificus' hay un mensaje que quizás no estemos analizando con la importancia que se merece y es el motivo de ese incremento de bacteria comecarne. Como diría William Shakespeare, "no me desprecies por ser el mensajero de malas noticias". Y es que, en esta cuestión, la bacteria es el mensajero y el deterioro ambiental es el mensaje, ya que la 'Vibrio vulnificus' prolifera de forma natural en aguas costeras cálidas y lo cierto es que en los últimos años nuestros mares tienen el termostato desequilibrado.

Las aguas que bañan las costas españolas cerraron el mes de mayo con registros históricos. Los sistemas de observación de Puertos del Estado detectaron temperaturas nunca antes alcanzadas en estas fechas en buena parte del litoral, un fenómeno que afecta tanto al Mediterráneo como a zonas del Cantábrico y del Atlántico. Y esta subida de temperatura tiene capacidad de alterar ecosistemas marinos, modificar el comportamiento de determinadas especies y favorecer episodios meteorológicos de gran intensidad, entre otros peligros, como en la cuestión que nos ocupa la proliferación de estas infecciones.

Este tipo de bacterias que afectan directamente al turismo suponen un riesgo para la salud, pero también para la economía. Los datos europeos muestran una tendencia al alza de este tipo de gérmenes en los últimos años; así pues, entre 2014 y 2017, la media anual de casos notificados en Europa fue de 126, mientras que en 2018, un año marcado por una prolongada ola de calor, la cifra se disparó hasta los 445 casos.

Hatim Aznague, analista de Proyectos, Acción Climática y Resiliencia Energética de la Unión por el Mediterráneo, manifestó a Euronews que "las bacterias no son la historia; son las mensajeras. La historia es un mar desequilibrado por el calor y la contaminación". El Mediterráneo es uno de esos mares que se calientan más rápidamente en el planeta y puntualiza Aznague que el Mediterráneo no es tanto la víctima del cambio climático, sino un aperitivo del mismo. "El agua más cálida, especialmente donde es menos salada, en las desembocaduras de los ríos y en las lagunas que estos encierran, se vuelve más propicia para las bacterias patógenas".

Desde la newsletter de Antena 3 Noticias hablamos con Salvador Peiró, epidemiólogo, investigador y especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública para evaluar los riesgos reales de esta amenaza que llega en forma de bacteria. El 'Vibrio vulnificus' es "una bacteria ambiental que vive de forma natural en el medio marino", pero matiza el experto: "Solo un número muy pequeño de casos puede causar infecciones graves en la piel y en los tejidos. En la inmensa mayoría de las personas que se bañan en el mar no supone un problema y no tendrán ningún motivo para dejar de ir a las playas".

En España, la vigilancia se ha intensificado en comunidades costeras como Galicia y Andalucía durante el verano. Pero Peiró insiste en que "se avisa de un mayor riesgo de infecciones ahora en verano porque la bacteria se multiplica mucho mejor cuando el agua del mar está aún más caliente, así que durante el verano, especialmente tras olas de calor marinas aumentan las probabilidades de encontrarlas en algunas zonas marinas", pero matiza: "El ECDC no está alertando de una epidemia sino recordando unas medidas preventivas sencillas especialmente para las personas con mayor riesgo".

"No se transmite de una persona a otra"

La infección puede producirse o consumiendo mariscos poco hechos o crudos o por el contacto de una herida abierta con agua contaminada. "No se transmite de una persona a otra. Existen dos vías principales de contagio. La primera es el contacto de una herida abierta con agua marina contaminada y la segunda por el consumo de marisco crudo, especialmente ostras. En ambos casos el riesgo para la población en general es muy bajo. En España apenas se comunica algún caso esporádico cada año. En cuanto a los síntomas depende mucho de como entre la bacteria. Si entra por una herida puede aparecer dolor, inflamación y en algunos casos la puede evolucionar hacia la necrosis de los tejidos blandos de alrededor de la herida. Si llega por consumir marisco contaminado lo que se produce inicialmente es un cuadro de gastroenteritis con diarrea y vómitos. También en este caso las formas más graves pueden evolucionar hacia una infección generalizada pero son muy poco frecuentes y afectan sobre todo a personas con enfermedades crónicas previas como las hepáticas, las diabetes, los inmunodeprimidos", explica Peiró.

Dependiendo de por qué vía se haya producido la infección, los síntomas pueden ser unos u otros y también "la evolución es muy diferente según la forma de contagio". Preguntando por el riesgo real tanto presente como futuro, Peiró recalca que "no es una bacteria nueva ni que haya aparecido con el cambio climático, pero el aumento de la temperatura del mar hace que pueda encontrarse ahora, durante más tiempo, en zonas que antes era muy poco frecuente. Es uno de los ejemplos de como el calentamiento de los mares y los océanos puede modificar la distribución de algunos microorganismos, pero esto no significa que las infecciones vayan a hacerse habituales, seguirán siendo muy raras. Sí que implican que la vigilancia y la prevención van adquiriendo más importancia".

¿Cómo evitar la infección ?

Aunque los expertos recuerdan que el riesgo para la salud es bajo, es importante conocer los consejos que nos dan:

Si tienes una herida abierta, un corte o puntos de sutura lo mejor es que no te bañes, pero si decides hacerlo no olvides cubrir la herida y nada más salir del agua lavar la herida

No consumir marisco crudo o poco hecho

Si aparecen los síntomas antes descritos lo mejor es acudir al médico

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.