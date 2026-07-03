La FDA autoriza que una veintena de bolsas de nicotina se comercialicen en EEUU con una declaración de riesgo modificado

Son pequeños sobres blancos que se colocan entre el labio superior y la encía que liberan nicotina durante un tiempo. Esta alternativa sin humo, despierta cada vez más interés para aquellos que quieren dejar de fumar. Pero hace unos días la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) autorizó como productos de riesgo modificado 20 tipos de bolsas de nicotina ZYN, la marca con la que Philips Morris International (PMI).

Este viernes, y tras la revisión científica de estos productos, la FDA ha vuelto a autorizan su comercialización, pero con un mensaje grabado en el envoltorio: "El uso de estas bolsitas de nicotina en lugar de cigarrillos reduce el riesgo de padecer cáncer de boca, enfermedades cardíacas, cáncer de pulmón, ictus, enfisema y bronquitis crónica".

El motivo de la decisión se debe a la evidencia científica, la evaluación del impacto sobre la salud pública la comprensión del mensaje por parte de los consumidores, además del riesgo de uso entre los jóvenes. El regulador considera que este mensaje puede ayudar a los fumadores a tomar decisiones con más información.

Por su parte la FDA aclara que ningún producto relacionado con el tabaco es seguro, reiterando que lo mejor para la salud es dejar el consumo de tabaco. En la misma línea manda un mensaje a los fumadores adultos: la sustitución de cigarros por bolsas de nicotina autorizadas puede reducir a exposición a muchas de las sustancias tóxicas presentes en el humo del tabaco.

En enero de 2025, las bolsas de la marca ZYN, comercializada en Estados Unidos por Swedish Match USA, filial de Philip Morris International (PMI), recibieron el visto bueno de la FDA. La marca ha calificado la autorización del mensaje como "un momento importante para los más de 45 millones de consumidores adultos de nicotina en Estados Unidos".

La consejera delegada de PMI en Estados Unidos considera que el anuncio "garantiza que estos adultos tengan acceso a información precisa y basada en la ciencia, incluidas las evidencias autorizadas por la FDA que demuestran que sustituir los cigarrillos por las bolsas de nicotina reduce el riesgo de padecer enfermedades relacionadas con el tabaquismo, como las enfermedades cardiovasculares y el cáncer de pulmón".

Asimismo concluyó en que esta decisión "refuerza el enfoque científico de la agencia a la hora de evaluar los productos a lo largo del continuo de riesgo y de comunicar esos resultados de forma transparente"

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