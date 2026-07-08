Page pide una Conferencia de Presidentes "antes de avanzar" en la financiación autonómica "resultado del chantaje independentista"

Emiliano García Page levanta la mano ahora para pedir una Conferencia de Presidentes. El presidente de Castilla-La Mancha quiere tratar el nuevo modelo de financiación autonómica "antes de avanzar" en la propuesta hecha que él considera que es "el resultado del chantaje de los independentistas". Además, añade que "por favor" no se mezcle este debate con el de los Presupuestos. "Que primero vaya el presupuesto para que sepamos realmente si estamos hablando de verdad o de broma, si estamos hablando de algo serio o de fuegos de artificio". Y después ya dice que se aborde la financiación autonómica.

"Me importa que no se avance más en el atropello a la igualdad que significa esta propuesta si no hay un presupuesto general del Estado aprobado". Pide al Gobierno que "deje claro que para hablar de la financiación de la sanidad y de la educación" no se va a ceder ante el "mercado chantajista de la negociación de los independentistas en el presupuesto". Y avisa de que si la separación de ambos temas no se produce "lo que va a terminar pensando todo el mundo en España es que la igualdad de todos se somete al mercado para intentar sacar unos presupuestos". En general, ha subrayado que Castilla-La Mancha solo va a aceptar un modelo de financiación autonómica que "esté pensado para la igualdad y que impida todo tipo de privilegios" y ha denunciado que es "un insulto a las comunidades autónomas" el retraso de doce años en el nuevo modelo.

Sobre la cumbre de la OTAN que está celebrándose en Ankara, García Page ha defendido "a ultranza" que España hoy "no caiga en la trampa del negocio de las armas de Trump. Que no se engañe nadie, el presidente de EE.UU. ve el mundo como un negocio, cuando pide dinero en gasto militar , y yo soy de los que creen que hay que gastar en seguridad porque la inseguridad es mas cara, una cosa es esa y otra que nos rasquemos el bolsillo para las compañías armamentísticas americanas".

En Turquía, Donald Trump ha cargado nuevamente contra España diciendo que detendrá "completamente" el comercio bilateral y que es "una causa perdida" además de "un socio terrible en la OTAN" por negarse a elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB.

"España es una causa perdida. Por cierto, ya no queremos hacer ningún negocio comercial con España. Quiero que lo corten. España es un aliado terrible en la OTAN. No participan. No pagan. No quiero saber nada de España. Corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas".

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