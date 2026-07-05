¿Nos protegemos bien del sol cuando vamos a la playa?: "El 50% de los pacientes padecen cáncer de piel"

Nos embadurnamos de crema cuando vamos a la playa, pero los dermatólogos nos recuerdan que "ahora más que nunca nos podemos quemar con filtro solar". Así de contundente es Marina Rodríguez, esta dermatóloga nos dice que nos olvidemos de eso de de estiramos al sol como lagartos.

Nos hemos venido a la playa para comprobar si nos ponemos crema protectora. La mayoría de los bañistas están concienciados de que tomar sol siempre con protección. Bajo la sombrilla, gorra, sombrero y el bote de crema protectora siempre a mano. "Yo siempre le pongo a los niños antes de salir de casa", dice un padre rodeado de niños en la orilla del mar. Y asegura que "cuando me olvido, mi mujer me lo recuerda".

La dermatóloga insiste en que, con el tiempo, el sol "pasa factura a niños y adolescentes cuando tengan 30 años". Con otras patologías podemos revertir la situación, si tenemos los triglicéridos altos, podemos cambiar la alimentación, pero "la piel no puede borrarlo, se queda guardado como una hucha. Y todo eso hace que tengamos cáncer de piel", apunta Marina Rodríguez.

También es importante prestar atención a aquellos rincones del cuerpo que muchas veces olvidamos: orejas, pies, dorso de las manos… "Dónde más me olvido es en las piernas y orejas. Me he pegado unas buenas quemadas, porque tengo la piel muy clara", nos indica una bañista mientras se extiende la crema protectora por esas zonas.

La dermatóloga nos explica que una sobreexposición solar también puede generar alergias. Una saturación solar, "la piel dice he recibido tanta que no puedo defenderme contra ella". Y ahí empiezan a aparecer erupciones, picores y rosácea. Los efectos agudos de la radiación UV puede dañarnos el ADN, crear reacciones foto tóxicas e inmunodepresión. "El 50% de los pacientes que atendemos en la consulta padecen cáncer de piel", apunta la doctora Rodríguez.

Riesgo extremo por radiación en Canarias

La Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias ha activado el nivel de riesgo extremo por radiación ultravioleta en 29 municipios del Archipiélago. Los municipios afectados se distribuyen por todas las islas: ocho en La Palma, dos en El Hierro, uno en La Gomera, dos en Tenerife, trece en Gran Canaria, dos en Fuerteventura, dos en Lanzarote y La Graciosa.

Ante esta situación, Salud Pública recomienda evitar completamente la exposición al sol a cualquier hora del día, además de utilizar protección solar SPF 50+, permanecer en zonas de sombra, vestir ropa que cubra la piel, usar sombrero de ala ancha y gafas de sol homologadas. Se insiste especialmente en proteger a menores, mayores y personas que trabajan al aire libre.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.