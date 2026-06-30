¿Cuánto debería durar una siesta? La mayoría de los españoles supera el tiempo recomendado

Diversos estudios sobre hábitos de descanso confirman que la siesta sigue muy viva en nuestro país, pero también que la hacemos "de más". El 86% de los españoles que duermen siesta reconoce que se alarga más de 20 minutos, por encima del límite que marcan los especialistas en sueño.

La escena es conocida: sofá, silencio después de comer y "cierro los ojos un momento". Pero ese momento, en España, suele durar bastante más de lo que recomiendan los expertos.

Según un reciente estudio, el 86% de quienes se duermen a mediodía confiesa que sus siestas superan los 20 minutos y a menudo se convierten en "dormir un rato largo", de hasta dos o tres horas.

Los datos rompen el tópico de que ya nadie tiene tiempo para descansar: murcianos y andaluces están entre los que más siesta se echan, mientras que gallegos, madrileños y catalanes se quedan en una cabezada semanal como mucho. En Canarias, los sondeos apuntan a que se adelanta la siesta y que uno de cada tres la hace antes que en el resto del país. Y también hay costumbres curiosas: en el País Vasco algunos admiten que se ponen el pijama para dormir, mientras que muchos jóvenes de la Generación Z prefieren planificar la siesta casi como si fuera una rutina de autocuidado.

¿Cuál es la siesta ideal?

Los especialistas en medicina del sueño piden, eso sí, poner límites. La siesta ideal es corta: entre 20 y 30 minutos. Con siestas largas se entra en fases de sueño profundo y al despertar aparece esa sensación de "borrachera", desorientación y ganas de seguir dormido, que arrastra el resto del día y puede complicar el sueño nocturno.

Los médicos añaden un aviso: cuando alguien necesita siesta todos los días y además la alarga, conviene revisar cómo duerme por la noche. Detrás puede haber falta de horas de sueño o problemas como la apnea del sueño, un trastorno que muchas veces pasa desapercibido. Su mensaje es claro: la siesta puede seguir siendo parte de nuestra manera de vivir, pero mejor corta, bien hecha y sin que robe protagonismo a la noche.

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