Descubren que un fármaco usado para el corazón podría frenar varios tipos de cáncer

Un equipo de investigadores de la Universidad Privada de Ciencias Aplicadas de Amán (Jordania), liderados por el doctor Safa Daoud, han descubierto que la dobutamina, una medicina muy usada que se administra por vía intravenosa a pacientes con insuficiencia cardíaca aguda para estimular el corazón y que bombee de manera más eficaz, también podría frenar el crecimiento de varios tipos de cáncer.

En la última década, un gran número de investigaciones ha revelado, que este fármaco, además de la función por la que se le conoce, también elimina el crecimiento de células cancerosas en tumores óseos, cáncer de estómago y mieloma múltiple, sin embargo nadie podía explicar el motivo de este sorprendente efecto, hasta ahora.

La aparición de una proteína

El equipo liderado por el doctor Safa Doud ha descubierto que todos los cánceres en los que muestra actividad la dobutamina, producen niveles de una proteína llamada ROCK2, un interruptor molecular que impulsa a las células tumorales a crecer, diseminarse y resistir al tratamiento.

La principal cuestión que se hacía el equipo de Safa Doud era si los efectos cancerígenos de la dobutamina podían explicarse por su capacidad para bloquear la proteína ROCK2.

Tres enfoques distintos

Para poder comprobarlo, los investigadores utilizaron tres enfoques distintos. El primero de ellos fue un ensayo enzimático en el que midieron la capacidad de la dobutamina para desactivar la proteína.

En segundo lugar, el equipo pasó a células cancerosas vivas, seleccionaron dos líneas celulares elegidas por sus niveles contrastantes de ROCK2: células de cáncer de hígado HepG2, que producen grandes cantidades de ROCK2, y células de cáncer de mama T-47D, que produce relativamente poco.

En tercer lugar, mediante la modelización por ordenador de la estructura de la proteína ROCK2, el equipo demostró con precisión cómo la dobutamina se acopla al sitio activo de la enzima, formando varios enlaces moleculares estabilizadores con residuos clave en la región donde la enzima normalmente utiliza energía para impulsar la división de las células cancerosas.

Los investigadores proponen modificaciones químicas concretas, como fijar la cadena flexible en una estructura de anillo y disminuir la polaridad innecesaria, que podría dar lugar a una nueva generación de fármacos oncológicos bloqueadores de ROCK2 basados en la estructura de la dobutamina.

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