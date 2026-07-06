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Alerta alimentaria

La AESAN alerta de la presencia de listeria en un bacalao en aceite de girasol procedente de España

La agencia recomienda a las personas que tengan en su domicilio estos productos que se abstengan de consumirlos

Bacalao Natura en aceite de girasol de la marca La Mar de Tapas

Bacalao Natura en aceite de girasol de la marca La Mar de Tapas AESAN

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha lanzado una alerta tras detectar la bacteria Listeria monocytogenes en un producto de bacalao envasado. Se trata del Bacalao Natura en aceite de girasol de la marca La Mar de Tapas, que se vende en tarrinas de 130 gramos y se conserva en refrigeración.

El aviso afecta a los lotes cuyo número comienza por '0532' y cuya fecha de caducidad está entre el 10 y el 30 de julio. Aunque los productos ya han sido retirados del mercado, las autoridades advierten de que algunos consumidores podrían tenerlos aún en casa.

Desde la AESAN insisten en que "a las personas que tengan en su domicilio los productos incluidos en esta alerta que se abstengan de consumirlos". Además, recomiendan revisar el etiquetado y desechar cualquier envase que coincida con los datos señalados.

En caso de haber ingerido este producto y presentar síntomas como vómitos, diarrea o fiebre, es importante acudir a un centro de salud, ya que podrían estar relacionados con la listeriosis, una infección causada por esta bacteria.

La alerta fue comunicada por las autoridades sanitarias de Andalucía a través del sistema SCIRI, que coordina este tipo de incidencias a nivel nacional. También se ha informado al resto de comunidades autónomas para asegurar la retirada completa del producto.

Puede afectar al feto

La listeria es un microorganismo que puede encontrarse en alimentos contaminados, especialmente en productos listos para el consumo como pescados o derivados lácteos no pasteurizados.

En este sentido, la AESAN recuerda que las mujeres embarazadas deben extremar las precauciones, ya que la infección puede afectar al feto. También recomienda mantener buenas prácticas de higiene en la cocina para evitar la contaminación cruzada entre alimentos.

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