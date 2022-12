Alfredo Corell, sobre la cartilla de vacunación a los pasajeros de China: "Va a ser de poca utilidad"

Pedir la cartilla de vacunación a los pasajeros procedentes de China será poco útil. Así lo ha asegurado este viernes, en una entrevista para 'Antena 3 Noticias', el catedrático de Inmunología de la Universidad de Valladolid, Alfredo Corell Almuzara.

Corell, que ha valorado la situación tras la explosión de contagios de Covid-19 en China y el impacto que tendría en nuestro país, ha asegurado que la situación no debería preocupar, en un principio, a los españoles.

La situación de China es diferente a la de España

En este sentido, el inmunólogo ha explicado que, a pesar de que los hospitales chinos están sufriendo este nuevo repunte, es poco probable que en España se dé una situación similar a la del gigante asiático.

"Podemos estar bastante tranquilos", ha afirmado durante la entrevista en directo. "Nuestra situación no tiene nada que ver con la de China", pues, según Corell, la población española está "muy bien inmunizada" tras las recientes oleadas de Ómicron y al alto porcentaje de vacunación.

Precisamente, el mayor peligro es que se propague una nueva variante de coronavirus más agresiva que el resto, pero es algo "poco probable". Sin embargo, la variante principal en China es la BF.7, subvariante de ómicron para la que ya estamos protegidos.

Además, el que China tenga una altísima población no implica que sea más fácil que se forme una nueva variante, según Corell. "Han habido miles de millones de contagios este año y no ha habido ninguna deriva hacia una variante más agresiva", ha apuntado. Eso sí, no se puede descartar.

Corell analiza las medidas en España y la cuarta dosis

El catedrático también ha valorado, tras el anuncio de Carolina Darias, las medidas que se van a aplicar en España. Considera que el control de la infección con test negativos es una "muy buena medida para evitar que entren pasajeros con infección". Sin embargo, con respecto al 'pasaporte Covid' (es decir, la cartilla de vacunación), ha asegurado que "va a ser de poca utilidad": el motivo principal, la poca eficacia de las vacunas que se administran en China, que se sitúan en torno al 60% de inmunidad.

En cuanto a la administración de cuarta dosis, Corell ha subrayado que es "imprescindible" inocularla a los mayores de 80 años y a aquellas personas con tratamiento con inmunosupresión. Asimismo, asegura, es "recomendable" suministrarla a personas de entre 60 y 80 años, especialmente a aquellos con patologías desfavorables.

Por debajo de esa franja, dependerá de uno mismo, "pero siempre teniendo en cuenta su histórico de infecciones y, como mínimo, cinco o seis meses después de haber pasado la infección", añade.