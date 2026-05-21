50 años del primer trasplante de médula en España: de dos gemelas de 13 años a pacientes de 75

Un acto de valentía que marcó un antes y un después en la medicina de nuestro país. Abriendo el camino para una técnica que hoy, 50 años después, celebra su aniversario consolidada como un pilar fundamental de la sanidad pública.

La Organización Nacional de Trasplantes (ONT) confirma que el número de estas intervenciones ha crecido un 42% desde 2012. Este éxito se debe al Plan Nacional de Médula Ósea, que ya supera de forma histórica los 500.000 donantes registrados y que el año pasado permitió realizar 3.844 trasplantes.

Sin embargo, la revolución no es solo numérica, sino clínica. El doctor Javier Briones, del Servicio de Hematología del Hospital Sant Pau, destaca que hace décadas se descartaba a los mayores de 40 años, mientras que hoy se trasplanta a pacientes de entre 70 y 75 años.

El gran impulso de los donantes no emparentados

El avance más significativo es el fuerte incremento en el porcentaje de trasplantes procedentes de donantes no emparentados, que se ha disparado un 62%. A esto se suma la capacidad de encontrar donantes compatibles en cualquier parte del mundo gracias a los registros internacionales.

Por su parte, el Registro Español de Donantes de Médula Ósea (REDMO) continúa sumando apoyos a un ritmo muy elevado. Durante el año 2024, un total de 30.010 personas se incorporaron como nuevos donantes.

Donación más sencilla y el triple de supervivencia

El proceso también se ha transformado radicalmente para el donante. Ya no es necesario pinchar el hueso para extraer la médula; ahora las células madre se obtienen directamente de las venas en un proceso similar a una donación de sangre. Este método es más cómodo para el voluntario y más eficaz para eliminar las células cancerígenas en el receptor.

Gracias a la precisión en la selección y a la mejora de los tratamientos, el doctor Briones señala que la supervivencia actual se ha multiplicado por dos y hasta por tres respecto a hace 30 años.

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