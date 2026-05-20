Un viaje de fin de curso acaba con 42 afectados por un brote de gastroenteritis en un crucero

Lo que iba a ser el viaje de fin de curso de los alumnos de Primero de Bachillerato del IES Maestro Padilla, en Almería, terminó marcado por vómitos, diarreas y asistencia médica a bordo. Un total de 42 personas, entre estudiantes y profesores, sufrieron un brote de gastroenteritis durante un crucero por el Mediterráneo que el centro educativo realizó el pasado mes de abril.

Según ha explicado el propio instituto, 39 alumnos y tres docentes comenzaron a presentar síntomas apenas unas horas después de embarcar. El viaje se desarrolló entre el 12 y el 18 de abril y tenía previstas escalas en Barcelona, Cagliari, Nápoles, Roma, Génova y Marsella.

Los primeros casos aparecieron la noche posterior a la primera cena en el barco. A partir de ese momento, la situación empezó a extenderse rápidamente entre los participantes del viaje y también entre otros pasajeros del crucero.

El centro educativo relata que durante varios días se vivieron escenas complicadas dentro de la embarcación, con alumnos afectados en distintas zonas del barco y episodios continuos de vómitos y diarreas. Algunos pasajeros tuvieron que recibir atención médica mientras los profesores organizaban turnos para atender y vigilar a los menores enfermos.

El instituto critica la actuación de la naviera

El IES Maestro Padilla sostiene que la compañía tardó varios días en reconocer oficialmente la existencia de un brote gastrointestinal a bordo, algo que ha generado malestar entre las familias y los responsables del viaje.

Según la versión trasladada por el centro, la tripulación habría restado importancia inicialmente a la situación pese a las advertencias del profesorado sobre el número creciente de afectados. Los responsables del grupo consideran que el tratamiento de la emergencia fue insuficiente y aseguran que durante parte de la travesía se sintieron desprotegidos.

También cuestionan algunos de los diagnósticos realizados a bordo. El instituto señala que tres estudiantes fueron diagnosticados de laringitis pese a presentar síntomas gastrointestinales compatibles con el brote que afectaba al resto de pasajeros.

Preparan acciones legales

Tras el viaje, el instituto ha comenzado a recopilar testimonios, reclamaciones y documentación de familias y otros pasajeros con la intención de presentar una denuncia ante la Policía Nacional. Antes de iniciar esa vía, el centro ya había trasladado reclamaciones al departamento de atención al cliente de la naviera al finalizar el crucero en el puerto de Barcelona.

Desde el IES Maestro Padilla insisten en que el principal problema no fue únicamente el brote de gastroenteritis, sino la respuesta ofrecida durante los días en los que decenas de personas comenzaron a enfermar dentro del barco.

Aunque la mayoría de los estudiantes afectados ya se ha recuperado y ha retomado la normalidad, el centro considera necesario esclarecer lo ocurrido durante una experiencia que, según reconocen, "no olvidarán jamás".

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