Detectan la avispa asiática 'asesina' por primera vez en Canarias

Una nueva especie exótica invasora ha sido detectada en Las Palmas de Gran Canaria, se trata de la avispa asiática o avispón asiático, también conocida como “avispa asesina" (Vespa velutina ssp. nigrithorax). Esta especie está presente en nuestro país desde 2010 sobre todo en la zona norte de la península, pero nunca antes había sido detectada en Canarias. Ahora por primera vez se ha encontrado un nido con 93 ejemplares de una de las especies de avispa más grande agresiva en una zona urbana de la capital grancanaria.

Estos nidos llegan a alcanzar hasta casi un metro de altura y nada más ser localizado, una dotación de bomberos de la capital grancanaria se desplazó hasta el lugar y procedió a su retirada y la de casi un centenar de avispas y se informó de inmediato a la Red de Alerta Temprana de Especies Exóticas Invasoras del Gobierno de Canarias (RedEXOS).

Posteriormente las avispas fueron sacrificadas mediante un método de congelación, y tras el análisis morfológico por parte de personal experto, quedó confirmada la identificación de la especie invasora.

Es una especie fácilmente identificable por ser de gran tamaño (puede llegar hasta los 3 cm de largo), el doble que la avispa común; su cuerpo es oscuro, con las patas amarillas y una banda amarillo-anaranjada que cruza la parte inferior del abdomen. Su aguijón también es más grande y su picadura más dolorosa, ya que inocula una mayor cantidad de veneno. Su toxicidad "es similar" a la del resto de avispas y el mayor riesgo lo sufren las personas alérgicas a las picaduras de abejas o avispas en general.

Dada la gravedad de la introducción de una nueve especie exótica invasora en el archipiélago, ya que se trata de la segunda causa de pérdida de biodiversidad en el mundo, se ha establecido un protocolo especial de detección de ejemplares que consiste en la instalación de trampas atrayentes en los parques urbanos más próximos al nido detectado, con el objetivo de localizar otros potenciales avisperos. Además, se va a proceder a colocar trampas en el entorno del Puerto, y con ello se tratará de determinar la extensión y evolución de la población de esta especie en Canarias, para llevar a cabo trabajos de control antes de la llegada del otoño.

El sector apícola también ha sido informado y los expertos consideran positivo que este primer foco haya sido detectado en primavera, porque en esta época, las colonias están empezando a crecer y “es improbable” que la especie esté en condiciones de reproducirse; aunque “persiste la incógnita” de cómo afectarán las condiciones climáticas de Canarias, a las que la especie no se ha enfrentado hasta ahora.

Advierten de que alertar a las autoridades es lo más adecuado en vez de tratar de eliminarlas y que los Equipos de Protección Individual usados habitualmente en apicultura no protegen adecuadamente frente a la avispa asiática, por lo que la retirada de los nidos debe llevarse a cabo por personal especializado, en horario nocturno, cuando baja la actividad de las avispas.

Recomendaciones para la ciudadanía

Se recomienda evitar la interacción directa las avispas, que habitualmente se muestran agresivas en el entorno de sus nidos. Ante cualquier avistamiento se debe contactar con el 112 y enviar fotos o vídeos al WhatsApp de RedEXOS (646 601 457).

Es más probable encontrarlas en el entorno de fuentes, depósitos de agua o piscinas, a donde acuden para hidratarse y al tratarse de una especie carnívora, cuyas principales presas son las abejas comunes y los polinizadores silvestres, también es posible que aparezcan sobre instalaciones de colmenas, donde pueden acudir a cazar.

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