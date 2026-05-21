El paso más allá del 'Ozempic': "Hay la percepción de que puede tener efectos secundarios y un efecto rebote rápido"
Cada vez son más los pacientes que, tras probar 'Ozempic' o similares, recurren a otras técnicas para adelgazar.
Hay expertos que empiezan a advertir de que cada vez son más las personas que recurren a opciones como la endoscopia bariátrica para adelgazar después de haber probado medicamentos como el conocido 'Ozempic'.
El objetivo fundamental del 'Ozempic' es tratar la diabetes tipo 2. Sin embargo, esa pérdida de peso lo ha convertido en la "dieta mágica" de muchos que buscan simplemente eso, adelgazar.
El pasado mes de abril se publicó un estudio en el que se debatía si la normalización en el uso de los medicamentos GLP-1 como 'Ozempic' refuerza los marcos dominantes del rechazo al sobrepeso. Dicho de otra forma: ¿hay 'gordofobia' en España?. E igual de debatible, ¿entendemos en nuestro país la obesidad como algo estético y no como un problema de salud?
En el intento de saber por qué cada vez son más aquellas personas que recurren a otras técnicas para adelgazar después de probar los 'milagros' del Ozempic, consultamos al director de la Unidad de Endoscopia Bariátrica del Hospital Universitario HM Sanchinarro, Gontrand López-Nava.
¿Por qué muchos pacientes 'ozempic' necesitan ir más allá?
López-Nava explica que "la obesidad se ve siempre como un problema estético cuando es un grado inicial, pero cuando la obesidad es moderada o severa el paciente acude a nosotros, o remitido por un médico, o remitido por un problema de salud: hipertensión, colesterol, diabetes... Como hay más información sobre la obesidad cada vez el paciente viene más concienciado de que adelgazar es salud. Que hay un beneficio estético, pero que adelgazar es salud".
¿Qué ocurre entonces para no ser suficiente el 6% de peso que se pierde con un tratamiento a base de 'Ozempic'? ¿Qué nos hace querer dar un paso más en la carrera de la báscula? "Casi todos los pacientes que tratamos han pasado por fármacos análogos del GLP-1 tipo Ozempic", asegura el doctor para después preguntarse: "¿Por qué? El paciente tiene la percepción de que se está inyectando un fármaco que le ha ayudado a perder peso, un 6% de peso corporal, pero que es una hormona intestinal que actúa a todos los niveles. Actúa en el cerebro y nota que tiene menos apetito y más saciedad, pero a nivel cerebral, y nota que falta algo. La percepción de que estoy usando un medicamento que tiene unos efectos secundarios que conoce, como son los problemas intestinales, pero que hay otros que son impredecibles y empiezan a aparecer y que el paciente no tiene por qué decir: 'A ver si me toca a mí'".
Ozempic vs endoscopia bariátrica
Dentro de estos efectos secundarios que ahora comienzan a relacionarse con el uso de 'Ozempic' y similares, el doctor nos enumera: "Hay problemas que empiezan a aparecer como pancreatitis, problemas con la retina, hay receptores en el tiroides... Te advierten en la ficha técnica: cuidado con el cáncer de tiroides, cuidado con el cáncer de páncreas... hay una percepción de que puede haber efectos secundarios. ¿Y qué ocurre? El paciente lo deja de tomar, hay un abandono del tratamiento, existe un rebote documentado de la pérdida de peso, de una forma más rápida que si dejo una dieta y además ocurre una frustración. Empiezan a entender que quizás hay un paso más allá. Ese paso más allá era tradicionalmente abrir el abdomen, pero ahora existe la endoscopia bariátrica. Pueden impactar para que haya menos hambre y más saciedad directamente en el órgano que lo emite, que es el estómago. Puedo tener menos hambre y más saciedad, el compañero de viaje perfecto para hacer una dieta y cambiar los hábitos. Se hace por la boca y al día siguiente me voy a mi casa", explica el experto.
Pero, ¿ese efecto rebote no existe en técnicas como la endoscopia bariátrica? Sí, y así lo reconoce Gontrand López-Nava: "El efecto rebote existe siempre. Si el paciente no cambia hábitos vuelve a rebotar, si no hubiese efecto rebote la cirugía bastaría por sí sola. ¿Qué ocurre con el fármaco? Que existen unos mecanismos de compensación del cuerpo que te hacen que el rebote sea más rápido que los que se dan en cualquier técnica en los que el paciente no se porta bien. Y ese efecto rebote es porque hemos tocado en el cerebro puntos del apetito y la saciedad, que cuando el fármaco no está, nos empujan a recuperar el peso. Los fármacos son efectivos para perder un poco de peso y empezar a entrar en la senda, pero a largo plazo hay que hacer algo más", sentencia el doctor.
Preguntado sobre el perfil del paciente que se somete a una técnica como esta, López-Navas indica: "El éxito de la medicina en general y en concreto de la obesidad es actuar lo antes posible. Antes de que aparezcan las comorbilidades relacionadas con la obesidad: el infarto, la apnea, triglicérido....Vemos a pacientes que tienen claro que necesitan un programa de dieta y de ayuda en su relación con la comida. Ese paciente a día de hoy ha utilizado ya 'Ozempic' y quiere dar un paso más integral. Lo bueno que tiene la endoscopia bariátrica es que lo hacemos en un departamento médico y somos un equipo multidisciplinar: hay un psicólogo, nutricionistas... La combinación de todo eso es la endoscopia bariátrica y está siendo muy elegida", defiende.
Cierto es que no es una técnica exenta de riesgos, "cualquier endoscopia tiene los riesgos inherentes de meter un endoscopio por la boca", comenta el experto para luego añadir: "No hay nadie en un servicio de urgencias hoy por una endoscopia bariátrica y sí que hay todos los días por problemas relacionados con la obesidad. El riesgo beneficio es enorme".
