Hantavirus
Hantavirus, última hora en directo del brote detectado en el crucero: El 'MV Hondius' llega hoy al puerto de Róterdam
Sigue en directo online la última hora de la crisis sanitaria del hantavirus.
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El 'MV Hondius' recorre la última parte de su accidentado viaje. El crucero de lujo en el que se detectó un brote de hantavirus está a punto de llegar al destino final, el puerto neerlandés de Róterdam.
A bordo van 25 miembros de la tripulación y dos sanitarios (RIVM). También el cadáver de uno de los tres fallecidos por esta crisis sanitaria.
Las previsiones indican que el barco atracará entre las 10:00 y las 12:00 hora local (8:00 y 10:00 GMT) de este lunes.
A los tripulantes y sanitarios que viajan en el Hondius se les practicarán pruebas médicas a su llegada y después comenzarán una cuarentena obligatoria. Además, el barco se limpiará y desinfectarán íntegramente.
Mientras, en nuestro país el brote parece controlado. Las dos mujeres aisladas en Barcelona y Alicante podrán hacer cuarentena en sus domicilios si vuelven a dar negativo en hantavirus en una nueva PCR que se les realizará el 23 de mayo, al cumplirse 28 días desde la fecha de exposición, el pasado 25 de abril.
Los 14 pasajeros españoles del crucero se someterán este lunes a nuevas pruebas médicas. De los 14 españoles que llegaron al Hospital Gómez Ulla, 1 de ellos, un paciente de 70 años, dio positivo en hantavirus. Mónica García ha informado de que evoluciona favorablemente y se encuentra "casi asintomático", mientras que el resto sigue sin síntomas.
Hantavirus, última hora en directo del brote detectado en el crucero | Dos españolas podrán seguir el aislamiento en casa
Dos mujeres aisladas en Alicante y Barcelona serán sometidas a nuevas pruebas PCR y, de dar negativo, se les permitirá continuar con la cuarentena en sus respectivos domicilios. Técnicos del Ministerio de Sanidad y de las comunidades fijarán las condiciones en las que terminarán la cuarentena. Ambas tuvieron contacto estrecho con una mujer fallecida a consecuencia del brote de Hantavirus a bordo del crucero MV Hondius.
Hantavirus, última hora en directo del brote detectado en el crucero | Negativa la cuarta PCR a la ingresada en Alicante
La cuarta prueba PCR por hantavirus realizada a la mujer en seguimiento en Alicante resultó negativa, y podrá recibir visitas con el EPI adecuado, atendiendo a lo que determina el protocolo del Ministerio de Sanidad.
Hantavirus, última hora en directo del brote detectado en el crucero | El español evoluciona favorablemente
El único español que hasta el momento ha dado positivo en hantavirus evoluciona favorablemente y se encuentra "casi asintomático", mientras que los otros 13 ciudadanos en cuarentena se mantienen asintomáticos.
Hantavirus, última hora en directo del brote detectado en el crucero | A los aislados en el Gómez Ulla se les repetirá la PCR
En nuestro país, este lunes se realizarán nuevas PCR a los 14 españoles aislados en el Hospital Gómez Ulla, al cumplirse una semana desde la realización de la primera prueba. Si el resultado vuelve a ser negativo, los españoles que continúan en seguimiento podrán comenzar a salir de sus habitaciones.
Uno de los cuatro pasajeros canadienses que se encuentran aislados tras abandonar el crucero afectado por hantavirus ha dado "positivo preliminar". Según la directora de Salud Pública, el resultado de la prueba aún debe ser confirmado por un laboratorio, pero de momento significa que el paciente será tratado como si tuviese realmente la enfermedad.
Hantavirus, última hora en directo del brote detectado en el crucero | PCR y aislamiento a la llegada a tierra
La travesía del crucero del hantavirus llega a su fin. A su llegada a Róterdan las 27 personas que van a bordo serán sometidos a pruebas sanitarias y comenzará entonces para ellos la cuarentena obligatoria. En el puerto se han instalado 23 cabinas temporales para alojar a la tripulación internacional.
Hantavirus, última hora en directo del brote detectado en el crucero | El MV Hondius, a punto de llegar a Róterdam
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre la crisis del hantavirus. El puerto de Róterdam se prepara para recibir al MV Hondius, el buque del hantavirus. En el barco van 27 personas, 25 miembros de la tripulación y dos sanitarios de Países Bajos que les han ido vigilando desde que salieron de Tenerife. También el cadáver de uno de los fallecidos por el brote.
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