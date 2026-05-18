Hantavirus, última hora en directo del brote detectado en el crucero: El 'MV Hondius' llega hoy al puerto de Róterdam

El 'MV Hondius' recorre la última parte de su accidentado viaje. El crucero de lujo en el que se detectó un brote de hantavirus está a punto de llegar al destino final, el puerto neerlandés de Róterdam.

A bordo van 25 miembros de la tripulación y dos sanitarios (RIVM). También el cadáver de uno de los tres fallecidos por esta crisis sanitaria.

Las previsiones indican que el barco atracará entre las 10:00 y las 12:00 hora local (8:00 y 10:00 GMT) de este lunes.

A los tripulantes y sanitarios que viajan en el Hondius se les practicarán pruebas médicas a su llegada y después comenzarán una cuarentena obligatoria. Además, el barco se limpiará y desinfectarán íntegramente.

Mientras, en nuestro país el brote parece controlado. Las dos mujeres aisladas en Barcelona y Alicante podrán hacer cuarentena en sus domicilios si vuelven a dar negativo en hantavirus en una nueva PCR que se les realizará el 23 de mayo, al cumplirse 28 días desde la fecha de exposición, el pasado 25 de abril.

Los 14 pasajeros españoles del crucero se someterán este lunes a nuevas pruebas médicas. De los 14 españoles que llegaron al Hospital Gómez Ulla, 1 de ellos, un paciente de 70 años, dio positivo en hantavirus. Mónica García ha informado de que evoluciona favorablemente y se encuentra "casi asintomático", mientras que el resto sigue sin síntomas.