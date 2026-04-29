Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Salud

ALERTA ALIMENTARIA

La AESAN ordena retirar dos complementos alimenticios por Salmonella: estos son los lotes afectados

La AESAN alerta de la presencia de Salmonella en dos complementos alimenticios y recomienda no consumirlos si se tienen en casa.

La AESAN ordena retirar dos complementos alimenticios por Salmonella: estos son los lotes afectados

La AESAN ordena retirar dos complementos alimenticios por Salmonella: estos son los lotes afectadosFreepik

Publicidad

Paula Hidalgo
Publicado:

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha ordenado la retirada de dos complementos alimenticios tras detectar la presencia de Salmonella spp. en productos de moringa ecológica. La alerta ha sido comunicada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) después de la notificación de Castilla-La Mancha.

Sanidad recomienda de forma clara que cualquier persona que tenga estos productos en su domicilio "se abstenga de consumirlos".

Productos afectados por la alerta

Los productos implicados pertenecen a la marca El Granero y son los siguientes:

- Moringa bio (cápsulas)

  • Envase de 90 cápsulas
  • Lote: 10C4
  • Fecha de caducidad: 31/12/2027
  • Peso: 36 g

- Moringa bio (formato envasado)

  • Marca: El Granero Integral
  • Lote: M0260635
  • Fecha de caducidad: 30/06/2027
  • Peso: 150 g

Ambos productos se comercializan a temperatura ambiente.

Distribución en toda España

Según la información disponible, estos complementos han sido distribuidos en prácticamente todo el país, incluyendo comunidades como Andalucía, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia o País Vasco, entre otras.

No se descarta que hayan podido llegar a más zonas debido a posibles redistribuciones.

Qué hacer si tienes este producto

Las autoridades han activado los protocolos para retirar los lotes afectados del mercado, pero si algún consumidor ya los tiene en casa, la recomendación es no consumirlos bajo ningún concepto.

En caso de haber ingerido alguno de estos productos y presentar síntomas compatibles con salmonelosis como diarrea, vómitos, fiebre o dolor de cabeza, se aconseja acudir a un centro de salud.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El suicidio infantil se dispara un 575% tras la pandemia: "Nuestros hijos necesitan interaccionar con la realidad"

NO PUBLICAR: El suicidio infantil se dispara un 575% tras la pandemia: "Nuestros hijos necesitan interaccionar con la realidad, no solo con el mundo virtual"

Publicidad

Salud

La AESAN ordena retirar dos complementos alimenticios por Salmonella: estos son los lotes afectados

La AESAN ordena retirar dos complementos alimenticios por Salmonella: estos son los lotes afectados

Medicamentos en una farmacia

Las cajas de antibióticos dejarán de ser como hasta ahora, Sanidad reduce los formatos para frenar la automedicación

Mariano Barbacid

Retiran el estudio de Barbacid sobre la terapia contra el cáncer de páncreas por no declarar un conflicto de intereses

Cirujía.
Valencia

Diagnosticado de cáncer de próstata y castrado químicamente tras esperar mas de un año y medio una cita con el urólogo

Leo, el menor que sufre piel de mariposa
Enfermedad rara

El gran día de Leo y Adrián, reciben su primer tratamiento contra la piel de mariposa: "Es un paso histórico, estamos muy felices"

Sarna
SARNA

Un brote de sarna noruega en el hospital Compostelano de Conxo afecta a una veintena de sanitarios

El origen de la infección, en su variante más contagiosa, se sitúa en un paciente ingresado que ya era portador de la enfermedad sin haber sido detectado.

Un brazo infectado con sarna
Sarna

30 afectados por dos brotes de sarna en un hospital y residencia de mayores de Galicia

El primer caso fue un hombre que acudió al centro sanitario por una sintomatología típica de la sarna.

NO PUBLICAR: El suicidio infantil se dispara un 575% tras la pandemia: "Nuestros hijos necesitan interaccionar con la realidad, no solo con el mundo virtual"

El suicidio infantil se dispara un 575% tras la pandemia: "Nuestros hijos necesitan interaccionar con la realidad"

Cambio de hora

Investigadores españoles desmienten que el cambio de hora provoque problemas de salud

Prueba para detectar glaucoma

Un novedoso estudio detecta glaucoma con Inteligencia Artificial

Publicidad