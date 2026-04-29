La AESAN ordena retirar dos complementos alimenticios por Salmonella: estos son los lotes afectados

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha ordenado la retirada de dos complementos alimenticios tras detectar la presencia de Salmonella spp. en productos de moringa ecológica. La alerta ha sido comunicada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) después de la notificación de Castilla-La Mancha.

Sanidad recomienda de forma clara que cualquier persona que tenga estos productos en su domicilio "se abstenga de consumirlos".

Productos afectados por la alerta

Los productos implicados pertenecen a la marca El Granero y son los siguientes:

- Moringa bio (cápsulas)

Envase de 90 cápsulas

Lote: 10C4

Fecha de caducidad: 31/12/2027

Peso: 36 g

- Moringa bio (formato envasado)

Marca: El Granero Integral

Lote: M0260635

Fecha de caducidad: 30/06/2027

Peso: 150 g

Ambos productos se comercializan a temperatura ambiente.

Distribución en toda España

Según la información disponible, estos complementos han sido distribuidos en prácticamente todo el país, incluyendo comunidades como Andalucía, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia o País Vasco, entre otras.

No se descarta que hayan podido llegar a más zonas debido a posibles redistribuciones.

Qué hacer si tienes este producto

Las autoridades han activado los protocolos para retirar los lotes afectados del mercado, pero si algún consumidor ya los tiene en casa, la recomendación es no consumirlos bajo ningún concepto.

En caso de haber ingerido alguno de estos productos y presentar síntomas compatibles con salmonelosis como diarrea, vómitos, fiebre o dolor de cabeza, se aconseja acudir a un centro de salud.

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