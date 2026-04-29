ALERTA ALIMENTARIA
La AESAN ordena retirar dos complementos alimenticios por Salmonella: estos son los lotes afectados
La AESAN alerta de la presencia de Salmonella en dos complementos alimenticios y recomienda no consumirlos si se tienen en casa.
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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha ordenado la retirada de dos complementos alimenticios tras detectar la presencia de Salmonella spp. en productos de moringa ecológica. La alerta ha sido comunicada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) después de la notificación de Castilla-La Mancha.
Sanidad recomienda de forma clara que cualquier persona que tenga estos productos en su domicilio "se abstenga de consumirlos".
Productos afectados por la alerta
Los productos implicados pertenecen a la marca El Granero y son los siguientes:
- Moringa bio (cápsulas)
- Envase de 90 cápsulas
- Lote: 10C4
- Fecha de caducidad: 31/12/2027
- Peso: 36 g
- Moringa bio (formato envasado)
- Marca: El Granero Integral
- Lote: M0260635
- Fecha de caducidad: 30/06/2027
- Peso: 150 g
Ambos productos se comercializan a temperatura ambiente.
Distribución en toda España
Según la información disponible, estos complementos han sido distribuidos en prácticamente todo el país, incluyendo comunidades como Andalucía, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia o País Vasco, entre otras.
No se descarta que hayan podido llegar a más zonas debido a posibles redistribuciones.
Qué hacer si tienes este producto
Las autoridades han activado los protocolos para retirar los lotes afectados del mercado, pero si algún consumidor ya los tiene en casa, la recomendación es no consumirlos bajo ningún concepto.
En caso de haber ingerido alguno de estos productos y presentar síntomas compatibles con salmonelosis como diarrea, vómitos, fiebre o dolor de cabeza, se aconseja acudir a un centro de salud.
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