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Salud

CÁNCER DE PÁNCREAS

Retiran el estudio de Barbacid sobre la terapia contra el cáncer de páncreas por no declarar un conflicto de intereses

La revista científica de la Academia Nacional de Ciencias de EEUU anula la publicación tras detectar que los autores no informaron de su vínculo con una empresa ligada a la investigación.

Mariano Barbacid

Mariano Barbacidantena3.com

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Paula Hidalgo
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El estudio del investigador Mariano Barbacid sobre una terapia experimental contra el cáncer de páncreas ha sido retirado por la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), de la Academia Nacional de Ciencias de EEUU. La decisión no responde a fallos en los resultados, sino a un problema de transparencia: los autores no declararon un conflicto de intereses relevante en el momento de la publicación.

Tal y como adelanta El País, Barbacid y otras dos firmantes del artículo no informaron de que son copropietarios de la empresa Vega Oncotargets, creada precisamente para desarrollar tratamientos contra este tipo de tumor. Esto ha llevado a la revista a invalidar formalmente el trabajo. Según apuntan desde PNAS, responde a "un conflicto de intereses relevante no declarado en el momento de la presentación".

La investigación, publicada en diciembre de 2025, generó una gran expectación. En ella se analizaba una triple combinación terapéutica que mostraba resultados positivos en modelos de ratón frente al adenocarcinoma ductal de páncreas, uno de los cánceres más agresivos y con mayor mortalidad.

Aunque esta retractación no pone en duda directamente los datos experimentales, sí cuestiona las condiciones de evaluación y publicación del estudio. Por lo tanto, deja sin validez científica formal uno de los trabajos más destacados de la oncología española actual.

Los autores reconocen el error

Tras la retirada del estudio, los investigadores admiten la omisión y han vuelto a enviar el estudio a la revista, esta vez incluyendo la declaración de intereses correspondiente. El objetivo es que reevalúen el trabajo esta vez siguiendo los criterios de transparencia exigidos.

En el ámbito científico, este tipo de información es clave para garantizar la transparencia y evitar posibles sesgos en la investigación. En este caso, la relación directa entre los autores y la empresa que podría beneficiarse de los resultados era un elemento que se debía haber comunicado desde el inicio, por lo que la revista ha decidido retirar el artículo.

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