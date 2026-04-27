Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Salud

Enfermedad rara

El gran día de Leo y Adrián, reciben su primer tratamiento contra la piel de mariposa: "Es un paso histórico, estamos muy felices"

Ambos han sido los primeros en iniciar en la sanidad pública andaluza este tratamiento pionero contra la enfermedad.

Leo, el menor que sufre piel de mariposa

El gran día de Leo y Adrián, reciben su primer tratamiento contra la piel de mariposa: "Es un paso histórico, estamos muy felices" | Antena 3

Publicidad

Marta Álvarez
Publicado:

Hoy no es un día cualquiera para Leo y Adrián. Dos jóvenes andaluces con piel de mariposa que, este lunes por fin, han sido los primeros españoles en iniciar un tratamiento pionero contra esta enfermedad rara. Un antes y un después en unas vidas marcadas por el dolor de unas curas diarias de más de cinco horas.

“Ha sido una espera muy larga, pero es como empezar una nueva vida”, nos cuenta Lidia Osorio, la madre de Leo. 'Vyjuvek' es un gel que actúa directamente sobre las heridas, favoreciendo su cicatrización incluso en lesiones crónicas, reduciendo el dolor y mejorando de forma significativa la calidad de vida.

“Va a conseguir cerrarle heridas que tiene desde hace muchos años, evitando así infecciones y mejorando, además, su autoestima”, celebra su madre que mira orgullosa al pequeño Leo, de 12 años. Esta noche ninguno ha podido pegar ojo, pensando en este día. “Ya está puesto, ahora solo queda esperar a ver los resultados”, nos dicen, aun nerviosos.

El caso de Leo cobró especial repercusión tras la movilización de su madre, de profesionales sanitarios y de la Asociación Debra. El pasado 12 de marzo, el presidente de la Junta de Andalucía lo recibió en el Parlamento, junto a su madre y a otras familias afectadas, y anunció que el Servicio Andaluz de Salud facilitaría el acceso al tratamiento que necesitaban estos pacientes.

Un paso histórico, pero insuficiente

Como él, también Adrián de 22 años ha recibido su primera dosis en Málaga. Hasta hace unos meses, a estos dos niños solo les quedaban los cuidados paliativos, limpiar y desinfectar. Ahora, este nuevo tratamiento cambia sus vidas y la de medio centenar de personas que padecen epidermólisis bullosa en Andalucía.

Es un paso histórico, estamos muy felices”, asegura Álvaro Villar, de la Asociación Debra, que no obstante, lamenta que el acceso al tratamiento sigue siendo desigual en España y depende de autorizaciones individualizadas en cada comunidad autónoma. Por eso, insiste en que aunque es un paso a la esperanza, no es suficiente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El Hospital 12 de Octubre opera a tres bebés en riesgo vital en 24 horas

Imagen de la fachada del hospital 12 de Octubre

Publicidad

Salud

Leo, el menor que sufre piel de mariposa

El gran día de Leo y Adrián, reciben su primer tratamiento contra la piel de mariposa: "Es un paso histórico, estamos muy felices"

Sarna

Un brote de sarna noruega en el hospital Compostelano de Conxo afecta a una veintena de sanitarios

Un brazo infectado con sarna

30 afectados por dos brotes de sarna en un hospital y residencia de mayores de Galicia

NO PUBLICAR: El suicidio infantil se dispara un 575% tras la pandemia: "Nuestros hijos necesitan interaccionar con la realidad, no solo con el mundo virtual"
SALUD MENTAL

El suicidio infantil se dispara un 575% tras la pandemia: "Nuestros hijos necesitan interaccionar con la realidad"

Cambio de hora
Cambio de hora

Investigadores españoles desmienten que el cambio de hora provoque problemas de salud

Prueba para detectar glaucoma
Avance médico

Un novedoso estudio detecta glaucoma con Inteligencia Artificial

La inteligencia artificial revoluciona la detección precoz del glaucoma, una enfermedad silenciosa y la principal causa de ceguera irreversible.

Imagen de archivo de una farmacia
Homeopatía

Sanidad asegura que la homeopatía no tiene evidencia científica y sus efectos son "similares al placebo"

Sanidad afirma que la homeopatía es un placebo sin validez curativa. La Agencia Española del Medicamento concluye que no existe evidencia científica que avale la eficacia de la homeopatía en ninguna patología.

Una mujer mayor se recupera de una fractura de fémur

El Vall d'Hebron reduce a un 17% las muertes al año de pacientes mayores que sufren una fractura

Dispositivo de IQOS para tabaco calentado

Estados Unidos rebaja el riesgo de IQOS: "Reduce significativamente la exposición a sustancias dañinas"

Célula cancerosa de cáncer de mama

Identifican el gen que determina si las células del cáncer de mama formarán metástasis o permanecen dormidas

Publicidad