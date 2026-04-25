Un brote de sarna noruega en el hospital Compostelano de Conxo afecta a una veintena de sanitarios

El área sanitaria de Santiago de Compostela mantiene bajo vigilancia un brote de sarna (escabiosis), en su variante más contagiosa, la denominada sarna noruega o costrosa, detectado en el Hospital Provincial de Conxo. La situación, aunque controlada según la Consellería de Sanidade, ha obligado a activar los protocolos de prevención y control de infecciones y a reforzar las medidas en la planta afectada.

Según la información facilitada por la gerencia sanitaria, alrededor de 20 trabajadores presentan síntomas compatibles con la enfermedad. De ellos, cuatro casos han sido confirmados, mientras que varios profesionales han tenido que tramitar la baja laboral. Entre los afectados se encuentran personal de enfermería, auxiliares y celadores.

El foco se originó a partir de un paciente ingresado por otra patología que ya era portador de la infección sin haber sido detectado inicialmente. Este caso índice habría actuado como origen del brote dentro del centro hospitalario.

Qué es la sarna noruega y cómo se transmite

La sarna es una enfermedad cutánea causada por un ácaro. Se transmite principalmente por contacto directo y prolongado piel con piel, aunque la variante noruega presenta una capacidad de contagio muy superior.

A diferencia de la sarna común, la forma costrosa puede cursar sin el picor intenso característico, lo que dificulta su detección precoz. Se manifiesta con lesiones cutáneas más extensas, con costras y descamación, y suele aparecer en personas vulnerables, como pacientes inmunodeprimidos o de edad avanzada.

Uno de los factores que complica su control es su largo periodo de incubación, que puede oscilar entre cuatro y seis semanas. Durante ese tiempo, una persona infectada puede no presentar síntomas, pero sí transmitir la enfermedad.

Desde la confirmación del brote, el hospital ha activado los protocolos de vigilancia epidemiológica y control de infecciones. Esto incluye el seguimiento de los contactos estrechos, tanto profesionales como pacientes, y la aplicación de tratamientos preventivos o terapéuticos según cada caso.

Fuentes del área sanitaria insisten en que el brote está identificado y controlado, y que no se han detectado por el momento otros pacientes afectados fuera del entorno de la planta implicada. Los casos confirmados continúan en seguimiento clínico. Subrayan que el tratamiento es eficaz y que, en muchos casos, los pacientes dejan de ser contagiosos aproximadamente 24 horas después de iniciar la medicación adecuada.

Recuerdan además que la sarna no está relacionada con la falta de higiene. Su transmisión depende del contacto estrecho y prolongado, algo especialmente frecuente en contextos asistenciales.

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