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Las cajas de antibióticos dejarán de ser como hasta ahora, Sanidad reduce los formatos para frenar la automedicación

La medida busca que cada caja de antibióticos se adapte a la duración del tratamiento real.

Medicamentos en una farmacia

Medicamentos en una farmaciaFreepik

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Miriam Vázquez
Publicado:

Las cajas de antibióticos con más de 20 pastillas van a desaparecer. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) eliminará estos formatos con el objetivo de poner freno a la automedicación.

Lleva tiempo alertándose sobre la resistencia a los antimicrobianos que es "una de las principales amenazas para la salud pública en Europa". Según los expertos esta resistencia se ha incrementado, en parte, como consecuencia de la automedicación y al seguimiento incorrecto de los tratamientos cuando se produce una infección.

La Organización Mundial de la Salud va actualizando su lista de bacterias que ya son, o pueden convertirse, en una importante amenaza para la salud humana. Los antimicrobianos se provocan cuando bacterias, virus, hongos o parásitos dejan de responder a los fármacos, agravando enfermedades y aumentando el peligro de contagio, mortalidad y gravedad de determinadas enfermedades, un problema que en parte es causado por el abuso de antibióticos en muchos pacientes. La Agencia Española del Medicamento indica que la resistencia a los antimicrobianos "cada año causa alrededor de 35.000 fallecimientos en la Unión Europea y genera costes sanitarios y sociales estimados en 11.700 millones de euros anuales, derivados de estancias hospitalarias más prolongadas y tratamientos más complejos, entre otras cosas. Además, la disminución de la eficacia de los antibióticos pone en riesgo procedimientos médicos esenciales que dependen de estos medicamentos para prevenir y tratar infecciones. Proteger la eficacia de los antibióticos es, por tanto, fundamental para garantizar una medicina moderna, segura y eficaz".

La Aemps busca que cada caja se adapte a la duración real del tratamiento. Por ejemplo, si un médico nos prescribe amoxicilina y amoxicilina/clavulánico, uno de los antibióticos más habituales, durante siete días con 20 pastillas tendríamos suficiente. Esta medida también conseguiría un efecto positivo sobre "el impacto de los residuos de estos medicamentos en el medioambiente". La medida entra hoy en vigor, pero se da un plazo de un año a las compañías para que puedan ir adaptando sus productos.

Los expertos han elaborado un informe, cuyas principales conclusiones son:

  • Mantener los envases que se ajustan a la duración de los tratamientos habituales
  • Retirar progresivamente algunos envases de mayor tamaño que ya no se adaptan a la práctica clínica actual y evitar así el excedente en los hogares
  • Adición de nuevos formatos no disponibles actualmente y que se ajustan a las pautas posológicas indicadas en la Guías Terapéutica del SNS
  • Actualizar los sistemas de prescripción en consonancia con los cambios de formatos propuestos.

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