Alerta alimentaria por la presencia de almendras y leche no etiquetadas ni declaradas en yogures y biscotes

Las autoridades sanitarias de Cantabria alertaron la presencia de estos elementos distribuidos inicialmente en Cantabria y Castilla y León.

Comiendo yogur, imagen de archivo

Manuel Pinardo
Publicado:

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESAN) alertó este martes por el conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) de la presencia de almendras no etiquetadas en yogures con muesli bífidus, de la marca Alteza.

A su vez, también ha alertado de leche que tampoco figura entre los ingredientes en unos biscotes de la marca Proceli.

Los yogures mencionados, concretamente el de los trozos de muesli y fibra en pack de cuatro de 125g cada uno con fecha de consumo preferente el 10/02/2026, 17/02/2026, 23/02/2026, 04/03/2026, 09/03/206, 17/03/2026, 24/03/2026 y 30/03/2026.

Comunidades afectadas

En un principio, Cantabria y Castilla y León han sido las comunidades afectadas de esta nueva alerta alimentaria aunque no se descarta que existan redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Como medida de preocupación, se recomienda a las personas con alergia a las almendras, que tengan ese producto en casa, que eviten consumirlo. A su vez, la AESAN destaca que para el resto de la población, el consumo de este producto no tiene ningún riesgo para el resto de la población.

La AESAN se pronuncia sobre otro producto

En otro comunicado, las autoridades sanitarias de Cataluña, se han pronunciado por la información relativa a la leche que no debería de estar incluida en el etiquetado de biscotes de la marca Proceli. En ambos casos, la información procede el autocontrol de la propia empresa.

Los biscotes, son concretamente los envasados en cajas de cartón de 150 gr, con números de lote 254801 con fecha de consumo preferente 22/06/2026 y el 260805 con fecha de consumo preferente 18/09/2026. La distribución se ha llevado a cabo en las comunidades autónomas de Andalucía, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco. Al igual que en otros productos, no se descarta en la redistribución en otras comunidades.

Toda la información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objetivo de retirar los productos afectados. Las personas con alergia o intolerancia a los componentes de la leche, se recomienda que se abstengan de consumirlo. El resto de la población no existe riesgo alguno si se consume.

El Congreso de los Diputados ha acogido la jornada 'Estilo de vida saludable para la salud en España'. Especialistas en prevención, epidemiología y salud pública han puesto sobre la mesa los factores que más influyen en el bienestar físico y emocional.

