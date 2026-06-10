Una nutricionista recomienda la comida perfecta para llevar a la playa

Llega el verano y, ¿a quién no le apetece pasar el día en la playa y llevarse algo para picar? Las playas españolas comienzan a llenarse de familias que van cargadas con sillas, sombrilla, y neveras llenas de comida.

Al preguntarles qué llevan de menú playero, entre los alimentos más populares nos encontramos la tortilla de patatas, los bocadillos y sándwiches variados, los filetes empanados y la fruta. Para beber, además de agua, zumos o refrescos, lo que más triunfa en la playa es la cerveza fresca, pero, ¿son aptos todos los alimentos para comerlos en la playa? Le preguntamos a una nutricionista cuáles son las mejores comidas para disfrutar mientras tomamos el sol este verano: "Las mejores opciones siempre van a ser, por ejemplo, la fruta fresca que por su contenido en agua, vitaminas y minerales nos va a ayudar a mantenernos hidratados; un gazpacho, unas crudités…", explica Roshni Peswani, nutricionista. Otra opción muy saludable y completa es una ensalada de pasta con muchos vegetales y alguna proteína como caballa en conserva. Y por supuesto, lo más fácil y cómodo, un buen bocadillo: "Son de las opciones estrella", explica Peswani, y puntualiza que "lo importante es utilizar ingredientes de calidad".

En el caso del bocadillo, hay que tener en cuenta el relleno para su conservación y resistencia al calor. Si llevamos los alimentos bien refrigerados y los mantenemos a la sombra, ninguno de ellos debería darnos problemas, pero para asegurarnos y evitar intoxicaciones, es mejor evitar ciertos ingredientes que no soportan bien el calor: "Yo evitaría elaboraciones caseras con huevo crudo o carnes que no sabemos si han estado mantenidas correctamente al frío". Por ejemplo, la ensaladilla rusa o la tortilla de patatas es mejor evitarlas en nuestra comida playera, y si las llevamos, deberían ir en una nevera con mucho hielo y consumirlas rápidamente. También debemos tener cuidado con las salsas y las carnes o pescados; siempre es mejor utilizar aceite de oliva para los aliños y llevar unas latas de atún, sardinas o caballa en lugar de pescados frescos.

Claves para comer seguro

Tampoco son una buena idea en la playa las bebidas alcohólicas: "Nos deshidratan y en un día de playa es efecto contrario", explica Peswani, que asegura que la mejor opción siempre será el agua fría o algún refresco, preferiblemente sin azúcar. En caso de que nos llevemos las tradicionales "cervecitas", nos recomienda siempre alternarlas con bastante agua para no sufrir deshidratación.

Y en cuanto a cómo trasladar los alimentos para que nuestra comida sea segura, la nutricionista nos da algunos consejos: "En una nevera con los bloques de hielo, dejarlos en la sombra para que no le de el sol de manera directa, y consumirlos lo más pronto posible".

Pero en caso de no tener una nevera, o no querer ir muy cargados, siempre podemos llevar como tentempié una bolsa de frutos secos como nueces, almendras, pistachos etc. o unas tortas de arroz o maíz que aguantan el calor y nos dan energía para pasar un buen rato disfrutando de la playa.

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