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Hantavirus

Los españoles en cuarentena por hantavirus reciben el alta y abandonan el Gómez Ulla: el contagiado sigue ingresado

El Ministerio de Sanidad ha anunciado el abandono de los pacientes que continuarán la cuarentena en sus domicilios.

Imagen del Hospital Gómez Ulla de Madrid

Imagen del Hospital Gómez Ulla de MadridReuters

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Los doce pacientes que permanecían como contactos en cuarentena por hantavirus han recibido el alta y han abandonado el hospital madrileño Gómez Ulla. Durante este domingo llegarán a sus domicilios. El Ministerio de Sanidad ha informado que dejan el centro hospitalario, mientras que el único positivo por hantavirus continúa ingresado en la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UATAN).

El pasado 25 de mayo se confirmó su caso, y aunque en un primer momento no presentaba síntomas, después desarrolló febrícula. El nuevo positivo continúa bajo supervisión médica y continúa con fiebre, sin que se haya producido un empeoramiento de su situación clínica.

Según el protocolo, para ser dado de alta tiene que pasar al menos tres días sin síntomas y obtener dos PCR negativas, PCR en orina y exudado orofaríngeo, separadas por 48 horas. Y si los contactos han finalizado la cuarentena en sus domicilios asintomáticos el Centro Nacional de Microbiología les analizará una muestra que deberá ser negativa para recuperar su actividad habitual.

Esta salida se ha producido tres días después de que el primer pasajero del MV Hondius que dio positivo fue dado de alta. Se trata de un hombre de 70 años y ha ocurrido tras pasar más de tres días asintomático y obtener las últimas pruebas PCR negativas.

No obstante tendrá tendrá un seguimiento clínico durante seis meses para controlar posibles secuelas y monitorizar su evolución, ya que los estudios más recientes sobre hantavirus Andes, la cepa con la que resultó contagiado, muestran que la detección del virus en sangre puede persistir durante un periodo prolongado tras la recuperación clínica.

No tendrá que hacer cuarentena

Sin embargo, a diferencia de los doce pasajeros que han abandonado este domingo el Gómez Ulla, el hombre no tendrá que guardar cuarentena, pero cada mes se le tomarán muestras de sangre hasta que el resultado sea negativo.

Asimismo recomiendan a los contagiados dados de alta que eviten tener relaciones sexuales sin protección durante, al menos, los cuatro meses posteriores al inicio de los síntomas, ya que el virus puede persistir en el semen por largos periodos de tiempo.

También deberán evitar actividades que conlleven riesgo de contacto con sangre como extracciones y otras realizadas en entornos sanitarios, así como limitar los deportes de contacto u otros donde pueda haber riesgo de sangrado.

Esta medida finalizará cuando en la prueba PCR en sangre se obtenga un resultado negativo.

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