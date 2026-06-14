Suecia reduce un 60% el tabaquismo y lidera la lucha de Europa contra el tabaco

El consumo de tabaco sigue a la baja en Europa, a pesar de que este descenso avanza a ritmos muy diferentes en función del país. Según los datos de Smoke Free Sweden, el tabaquismo se ha reducido en un 25% en Europa entre el 2006 y el 2020.

Este descenso es más notable en Suecia, donde el consumo de tabaco se ha reducido en un 60%, cifra que sitúa al país nórdico como ejemplo europeo en la lucha contra el tabaco. La OMS ya lo considera un país libre de humos, y Eurostat lo coloca en la cabeza del ranking de países con menor prevalencia de fumadores entre la población mayor de 15 años. En concreto, solo un 8% de la población sueca mayor de 15 años fuma actualmente, teniendo en cuenta tanto a fumadores diarios como ocasionales. Y este cambio se nota también en la salud: la población sueca presenta un 40% menos de enfermedades relacionadas con el tabaco de combustión que la media europea.

Por detrás de Suecia, los países con menor prevalencia de fumadores son Países Bajos, con un 11%, y Dinamarca, con un 14%. En el extremo contrario se sitúa Bulgaria, donde fuma el 37% de la población mayor de 15 años. Le siguen Grecia, con un 36%, y Croacia, con un 35%.

En cuanto al conjunto de la Unión Europea, en 2023, un 24% de la población de 15 años o más fumaba, dos puntos menos que en 2017, cuando la cifra era del 26%. Por sexos, el consumo sigue siendo mayor entre los hombres, con un 28%, frente al 21% de las mujeres.

Con el objetivo de reducir estas cifras, Bruselas se ha marcado como objetivo que Europa sea una "generación libre de tabaco" en 2040.

El tabaco, cada vez más cuestionado

La información, las restricciones y los espacios sin humo están cambiando la percepción social del cigarrillo. El tabaco de toda la vida está cada vez peor visto y aparecen alternativas como el cigarro electrónico, el tabaco calentado o las bolsas de nicotina. En Suecia, además, llevan años consumiendo 'snus', un pequeño saco de celulosa que contiene tabaco. Sin embargo, los expertos aseguran que estas alternativas pueden reducir la exposición al humo, pero mantienen la dependencia a la nicotina y no están libres de riesgos.

En declaraciones a Antena3, Karl Fagerström, psicólogo y experto en adicciones ha asegurado que "si tuviéramos que prohibir algo, deberían ser los cigarrillos."

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