Kits de autodiagnóstico para frenar el incremento de las infecciones de transmisión sexual

El Ministerio de Sanidad ha presentado la Hoja de Ruta 2026-2030 para combatir el incremento de las infecciones de transmisión sexual en España. La estrategia, dada a conocer durante una jornada de sensibilización y actualización sobre estas enfermedades, busca reforzar la prevención, mejorar el acceso al diagnóstico y fortalecer la vigilancia epidemiológica con el objetivo de reducir su incidencia en los próximos años.

Según los datos de Informe de Vigilancia Epidemiológica 2024, durante el año pasado se notificaron más de 93.000 casos de las principales ITS sometidas a control sanitario. La infección por Chlamydia trachomatis fue la más frecuente, con 41.918 casos, seguida de la infección gonocócica, con 37.257 diagnósticos. También se registraron 11.930 casos de sífilis y 1996 casos de linfogranuloma venéreo.

La ministra de Sanidad, Mónica García, explicó que el aumento de los diagnósticos responde tanto a cambios en los comportamientos sexuales como a una mejora en los sistemas de vigilancia y en el acceso a las pruebas diagnósticas.

Entre las principales medidas destaca una inversión superior a nueve millones de euros para financiar preservativos, destinados a jóvenes a partir de 2027, además se potenciará el acceso al autodiagnóstico mediante la autorización del primer kit de muestras para ITS en España y se reforzará el control de gonorrea multirresistente.

También contemplan mejorar la capacidad diagnóstica de la Atención Primaria y garantizar el acceso a los servicios sanitarios para la población. Estas actuaciones se alinean con las recomendaciones de la Comisión Europea y forman parte del compromiso de España para eliminar el VIH y las ITS como problema de salud pública antes de 2030.

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