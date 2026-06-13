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El Hospital 12 de Octubre marca un hito en España con un innovador trasplante conjunto de intestino y páncreas

Con este logro, la clínica madrileña refuerza su posición como centro de referencia nacional en trasplantes intestinales y multiviscerales, consolidando su liderazgo en procedimientos quirúrgicos de alta complejidad.

Imagen de la fachada del hospital 12 de Octubre

El Hospital 12 de Octubre marca un hito en España con un innovador trasplante conjunto de intestino y páncreas | Europa Press

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Marta Alarcón
Publicado:

El Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, ha logrado un importante avance médico, al realizar con éxito el primer trasplante simultáneo de intestino y páncreas en bloque, llevado a cabo en España. Esta compleja intervención, considerada excepcional a nivel internacional, abre nuevas posibilidades de tratamiento para pacientes con enfermedades abdominales graves, y daños irreversibles en estos órganos.

El procedimiento se practicó a un hombre de 46 años que padecía una compleja patología abdominal, derivada de un síndrome de intestino corto, consecuente de una posible panarteritis nodosa. Esta enfermedad había provocado un deterioro severo de su sistema digestivo, obligándolo a depender de nutrición parental administrada de forma continua en su domicilio. Además, convivía con diabetes tipo 1 tratada con insulina.

El paciente recibió el alta 16 días después

La cirugía, realizada el pasado mes de marzo, transcurrió sin complicaciones, y permitió implantar el intestino y el páncreas como único injerto. La evolución posterior fue muy favorable: el paciente abandonó el hospital apenas 16 días después de la operación, y continúa recuperándose de forma satisfactoria en su casa.

Según los especialistas, este tipo de trasplante es "extremadamente poco frecuente" en el mundo. Aunque en ocasiones anteriores se han combinado injertos intestinales y pancreáticos, normalmente se han incluido dentro de trasplantes multiviscerales junto a otros órganos. En este caso, la intervención se llevó a cabo únicamente con ambos órganos, integrados en un solo injerto, una técnica de la que apenas existen precedentes documentados.

Actualmente, el paciente ha recuperado la capacidad de alimentarse por vía oral, con una dieta prácticamente normal, y está experimentando una mejora progresiva de su estado físico. Según el equipo médico, el paciente "está ganando peso y recuperando poco a poco una vida activa", con la intención de "volver a practicar deporte".

La operación ha sido posible gracias al trabajo coordinado de la Unidad de Trasplante de Órganos Abdominales del centro, en colaboración con profesionales de distintas especialidades, entre ellas: Cirugía, Medicina Intensiva, Aparato Digestivo, Endocrinología, Nutrición Clínica, Anestesia y Enfermería.

12 de Octubre, centro de referencia nacional

Con este hito, el Hospital 12 de Octubre refuerza su posición como centro de referencia nacional en trasplantes intestinales y multiviscerales, consolidando su liderazgo en procedimientos quirúrgicos de alta complejidad, y ofreciendo nuevas alternativas terapéuticas a pacientes con enfermedades especialmente graves.

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