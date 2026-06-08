Cirugía contra el Alzheimer: prueban una técnica experimental para mejorar los síntomas

La familia de Antonio empezó a notar hace más de un año que no era el mismo “a veces se le olvidaban las cosas, estaba despistado” asegura su mujer María Puente mientras atiende a los medios de comunicación en el Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona.

Cuando acudieron al centro hospitalario les dijeron que se encontraban ante los primeros síntomas del Alzheimer. Antonio es el primer paciente que se ha sometido a un ensayo clínico para mejorar los síntomas de su enfermedad en fase inicial.

Una operación que facilita la eliminación del cerebro de neurotoxinas que causan el declive de la memoria. Han pasado 3 meses desde la intervención de Antonio y la familia ya nota bastante mejoría”, tanto que su mujer nos cuenta “que está mucho más activo, que puedes mantener una conversación con él y que a veces-añade entre risas- le tienes que decir que se calle porque no para”.

Abre una nueva esperanza

Para Josep Mòdol, gerente del Hospital "es más que un ensayo clínico: es ofrecer nuevas oportunidades a los pacientes con enfermedades neurodegenerativas”. La técnica utilizada es poco invasiva para el paciente “es una cirugía compleja técnicamente porque utilizamos el microscopio y son estructuras muy pequeñitas, pero para el paciente es muy poco invasiva, dura unas 3 horas y el paciente está ingresado 24 horas y al día siguiente se han marchado para casa” nos explica la doctora Higueras y añade “es muy importante aclarar que estamos en un contexto de ensayo clínico, no es una técnica aplicable a todo el mundo y estamos validando la seguridad de esta técnica”.

Operación poco invasiva

"La cirugía busca mejorar el drenaje de los ganglios linfáticos” afirma el neurólogo Pau Pastor, que añade que “el objetivo es reducir la acumulación de beta amiloide y tau en el cerebro, dos proteínas relacionadas con esta demencia”. La cirugía, explica la doctora Higueras se realiza “a nivel del cuello y lo que buscamos es mejorar el drenaje linfático del cerebro mediante una sutura entre ganglios del cuello y una pequeña vena cervical y así aceleramos la limpieza de estos productos que se puedan acumular en el alzhéimer”.

Los expertos apuntan que el alzhéimer afecta a 50 millones de personas en todo el mundo y que, por eso, “cualquier vía de investigación que se puede abrir merece la pena intentarlo”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.