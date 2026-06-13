El Hospital público 12 de Octubre realiza el primer trasplante simultáneo de intestino y páncreas en España

El Hospital público Universitario 12 de Octubre de la Comunidad de Madrid ha realizado el primer trasplante en España simultáneo de intestino y páncreas en bloque, como parte de un mismo injerto compuesto. Se trata de un procedimiento de alta complejidad, con muy escasa experiencia en el mundo, con un único caso hasta el momento descrito en la literatura internacional. Este hito de la sanidad pública madrileña ha sido posible gracias al trabajo coordinado de un equipo multidisciplinar de profesionales altamente especializados, de Cirugía, Medicina Intensiva, Aparato Digestivo, Endocrinología, Nutrición Clínica, Anestesia y Enfermería, entre otros.

Trasplante excepcional en el mundo

El paciente intervenido, de 46 años, presentaba una enfermedad abdominal compleja con un fallo intestinal crónico, secundario a un síndrome de intestino corto consecuencia de una posible panarteritis nodosa. Se trata de una patología poco frecuente que causa inflamación y daño en las arterias de mediano y pequeño calibre, restringiendo el flujo sanguíneo y afectando a órganos como riñones, piel, nervios y tracto digestivo, entre otros. Por ello, era dependiente de nutrición parenteral. La intervención, a cargo de la Unidad de Trasplante de Órganos Abdominales del 12 de Octubre, se desarrolló sin incidencias intraoperatorias y la evolución postoperatoria ha sido igualmente favorable, permitiendo el alta hospitalaria tan solo a los 16 días del procedimiento. Actualmente continúa la recuperación en su domicilio,alimentándose de forma convencional por vía oral, dieta prácticamente normal y medicación necesaria.

Operación pionera

Este tipo de trasplante, que combina en un único injerto el intestino y el páncreas, representa un avance significativo en el tratamiento de pacientes con fallo intestinal irreversible y patología pancreática asociada, ampliando las opciones terapéuticas en situaciones de extrema complejidad clínica. La Unidad de Trasplante de Órganos Abdominales del Hospital público Universitario 12 de Octubre es la única en España que realiza actualmente los intestinales y multiviscerales en España. Además, cuenta con una gran experiencia en el tratamiento quirúrgico de casos de fallo intestinal y otras enfermedades, o situaciones y patologías digestivas complejas, siendo, por otro lado, la única del país que hace todos los tipos de implantaciones de órganos abdominales.

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