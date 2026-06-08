¿Sabe mal el agua de Madrid? Esta es la razón por la que ha cambiado de olor y sabor en algunas zonas

¿Sabe rara el agua del grifo? La pregunta se ha repetido en las últimas horas entre vecinos de distintos puntos de la Comunidad de Madrid, después de que algunos usuarios detectaran cambios en el sabor, el olor e incluso el color del agua que llega a sus viviendas.

La causa, según fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, se encuentra en una actuación técnica llevada a cabo en la mañana del domingo en los filtros de carbón activo de la Estación de Tratamiento de Agua Potable de Santillana.

Desde Canal de Isabel II han explicado que, como consecuencia de esa maniobra, algunos usuarios pueden haber percibido cambios puntuales en las características habituales del agua distribuida a través de la red de abastecimiento.

La incidencia ha generado comentarios y quejas en redes sociales, donde varios vecinos han alertado de un sabor distinto al habitual.

Pese a ello, las mismas fuentes subrayan que el agua "sigue siendo potable y apta para el consumo". Es decir, la alteración afecta al olor y al sabor, pero no compromete la seguridad ni la calidad sanitaria del suministro.

Para corregir la situación, Canal de Isabel II está realizando purgas en distintos puntos de la red.

El objetivo es eliminar de forma definitiva las alteraciones detectadas y restablecer de manera progresiva las condiciones habituales del servicio en las zonas afectadas.

La empresa pública insiste en que se trata de una incidencia puntual derivada de una actuación técnica en la planta de Santillana y que los trabajos en la red permitirán recuperar el sabor y olor habituales del agua madrileña.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.