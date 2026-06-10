Cirujanos españoles desarrollan una técnica pionera para tratar a pacientes con cáncer peritoneal inoperable

El equipo médico del Instituto Viamed de Oncología Quirúrgica Avanzada (IVOQA), en el Hospital Universitario Viamed Santa Elena, ha desarrollado una estrategia pionera que permite ampliar las opciones de tratamiento para pacientes con carcinomatosis peritoneal que hasta ahora no podían acceder a determinadas terapias.

Carcinomatosis peritoneal

La carcinomatosis peritoneal es una forma avanzada de cáncer en la que la enfermedad se disemina por la cavidad abdominal. Un 5% de los pacientes no pueden recibir PIPAC, una quimioterapia administrada directamente en el abdomen mediante aerosolpresurizado, porque presentan numerosas cicatrices internas que impiden realizar un acceso laparoscópico seguro. Esta situación, conocida como "abdomen no accesible", deja a estos pacientes sin posibilidad de recibir el tratamiento.

Para superar esta limitación, los especialistas de IVOQA han aplicado una técnica de neumoperitoneo progresivo preoperatorio guiado por ecografía. El procedimiento consiste en introducir aire de forma controlada en el abdomen durante los días previos a la intervención para crear espacio y facilitar posteriormente un acceso quirúrgico seguro.

Un tratamiento sin efectos secundarios

La Dra. Delia Cortés, cirujano oncológico en IVOQA, cuenta que, además, "al ser administrado de forma intraperitoneal, no pasa a la sangre como ocurre con la quimioterapia intravenosa. Y al no pasar a la sangre "no tiene efectos secundarios para el paciente como caída de pelo, toxicidad a nivel del riñón o del hígado, náuseas o vómitos", añade.

Hasta ahora, la técnica se ha probado en cinco pacientes con carcinomatosis peritoneal que inicialmente no podían recibir PIPAC y en todos los casos se consiguió transformar un abdomen no accesible en accesible, permitiendo administrar el tratamiento con éxito y sin complicaciones asociadas al procedimiento.

"En el 100% de ellos se ha conseguido solventar el problema del no-acceso abdominal", asegura la Dr. Cortés. Esto, explica abre por tanto "una gran gran esperanza para pacientes en todos los hospitales del mundo".

'Premio al Mérito' de la Sociedad Española de Radiología Médica

Los resultados, publicados en la revista científica European Journal of Surgical Oncology, representan una nueva oportunidad para un grupo de pacientes que hasta ahora quedaba excluido de esta opción terapéutica. Aunque se trata de una serie inicial con un número reducido de casos, los investigadores consideran que los hallazgos son prometedores. Además, la investigación ha recibido el 'Premio al Mérito' de la SERAM (Sociedad Española de Radiología Médica).

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