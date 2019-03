Ocho razones por las que deberías ir a donar sangre

La sangre es un tejido conectivo líquido esencial para vivir. Por ello las reservas de sangre en los bancos tienen que mantenerse estables para después emplearlas en operaciones e intervenciones a personas que la necesitan. Con motivo del Día Mundial del Donante de Sangre, Cruz Roja anima a la sociedad a acudir a alguno de sus autobuses. Nosotros te damos ocho razones de por qué deberías donar sangre.

Con la bolsa que donas, puedes salvar hasta tres vidas: poca explicación se puede dar ya a una razón como esta.

Crea sangre limpia: al donar, tras unos días nuestro metabolismo crea sangre nueva y limpia, lo que ayuda mucho a nuestra salud. Cuando fluye por nuestro cuerpo la misma sangre se pueden llegar a concentrar niveles altos en azúcar. Además, generar sangre nueva equilibra los niveles de hierro y mejora la sensibilidad de la insulina.

Conoces más sobre tu sangre: el donante puede saber al momento datos interesantes como si padece enfermedades de transmisión como el VIH, la hepatitis B y C o la sífilis. También conoceremos la temperatura sanguínea, la presión o el pulso. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas donaciones no reemplazan a los análisis habituales en los centros médicos.

La sangre no se puede fabricar artificialmente: hoy en día no se existe ningún proceso que cree células como las que tiene la sangre. La sangre es otro de los tejidos del cuerpo humano.

Por si tú en algún momento la necesitas: nunca sabes si vas a tener un accidente o una operación en la que precises una donación. Si no eres tú, imagina que son tus familiares o tus amigos.

Estás más feliz: donar sangre es salvar vidas a otras personas y esa satisfacción no se consigue por ninguna otra parte. Y cuanta mayor sea el bienestar con nosotros mismos, más fuerte estará nuestro sistema inmunológico.

Disminuye el riesgo de cáncer: según un estudio elaborado por el centro estadounidense Miller-Keystone Blood Centre y otro de Journal of the National Cancer Institute , las personas donantes de sangre baja los cánceres de hígado pulmón, estómago, garganta y colon.

Quemas calorías: por cada medio litro de sangre donado, nuestro cuerpo dona unas 650 calorías, según la Universidad de California en EEUU. En dos días ese volumen de sangre ya lo ha reemplazado nuestro cuerpo.

Donar sangre es regalar vidas así que si eres mayor de edad, pesas más de 50 kilos, te sientes bien, no has donado sangre en los últimos días y no estás en ayunas, ¡acércate a uno de los puntos de donación!