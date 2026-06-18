Zelenski avisa a Rusia tras el ataque masivo a una refinería: "Si arde Ucrania, va a arder vuestro Moscú"

Una refinería situada en la capital de Rusia, Moscú, ha sido alcanzado este jueves por varios drones ucranianos, las autoridades locales han calificado el ataque como "masivo" y ha cifrado en 180 los aparatos no tripulados en la zona.

Sergei, Sobianin, alcalde de Moscú ha anunciado el ataque de varios drones sobre una refinería de petróleo de la ciudad. Los equipos de emergencia ya trabajan en el lugar de los hechos y no se han reportado víctimas o daños materiales por el momento.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski ha calificado el ataque de "absolutamente justo" en respuesta al ataque ruso que alcanzó el lunes una de las catedrales históricas de Kiev: "Si arde Ucrania, va a arder vuestro Moscú".

Ataque masivo de Ucrania

También, las autoridades han confirmado daños materiales en el centro comercial Sadovod, donde no se han registrado víctimas, mientras que el gobernador de la región de Moscú, Andrei Vorobiov, ha confirmado impactos en el centro comercial Belaya Dacha y en otros edificios, con una mujer herida en la localidad de Stepanovo.

Una mujer ha muerto en otro ataque con drones contra la localidad de Gukovo, un suceso que se ha saldado con dos hospitalizados. "Mis profundas condolencias a los familiares de la fallecida", ha manifestado el gobernador de Rostov, Yuri Sliusar.

El Ministerio de Defensa ruso ha destacado que los sistemas de defensa antiaérea han interceptado 555 drones en las últimas horas sobre las regiones de Moscú, Astracán, Bélgorod, Briansk, Volgogrado, Vorónezh, Vladimir, Kaluga, Kursk, Lípetsk, Oriol, Smolensk, Tambov, Tver, Tula, Rostov y Riazán, así como sobre el mar de Azov y la península de Crimea.

Zelenski se pronuncia

Volodimir Zelenski, ha reivindicado la autoría del ataque y ha recalcado que "las sanciones de largo alcance han llegado de nuevo a la región de Moscú". "Por segunda vez esta semana, la refinería de Moscú ha sido alcanzada".

Además, añade que también han atacado otros objetivos en la región de Rostov y en "los territorios ucranianos temporalmente ocupados". Zelenski ha destacado que se trata de "una respuesta plenamente justificada a los ataques rusos nuestras ciudades y comunidades".

"Es otro resultado importante del trabajo de nuestros soldados contra las instalaciones que sustentan la maquinaria de guerra rusa", ha destacado. Es hora de que termine la guerra, y Rusia debe tomar "las medidas diplomáticas necesarias", ha zanjado.

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