Trump afirma que la guerra con Irán "terminará pronto", carga contra su nuevo rival demócrata y anuncia aranceles del 15% a los paneles solares

Donald Trump se muestra convencido de que el conflicto con Irán podría llegar a su fin en un corto plazo. El presidente de Estados Unidos aseguró desde el Despacho Oval que las negociaciones avanzan en la dirección adecuada y afirmó que Teherán "no puede aguantar mucho más" ante la presión militar estadounidense. "Creo que esto va a terminar muy pronto. No creo que puedan aguantar mucho más", declaró.

Además, reconoció que Estados Unidos tiene escasez de algunos tipos de armamento, aunque defendió que el país dispone de suficiente munición para mantener la ofensiva mientras incrementa la producción de sistemas como los misiles Patriot y Tomahawk.

Por otra parte, Donald Trump ha abierto un nuevo frente político tras la victoria de Abdul El-Sayed en las primarias demócratas al Senado por el estado de Michigan. El médico y político progresista, que ha ganado notoriedad por su presencia en redes sociales, se ha convertido en uno de los principales blancos del presidente estadounidense, que ha intensificado sus críticas contra él en pleno inicio de la carrera electoral.

La irrupción de El-Sayed coincide con otra decisión de la Casa Blanca: la imposición de un arancel del 15% a las importaciones de polisilicio y sus derivados, una materia prima esencial para fabricar paneles solares y semiconductores.

Trump pone el foco en Abdul El-Sayed

Aunque el político demócrata únicamente ha conseguido imponerse en las primarias de Michigan, Trump ya lo sitúa entre sus adversarios. Durante una intervención pública cargó contra él con dureza al afirmar: "Abdul El-Sayed, lovely gentleman. He's a man of hate".

Nacido en Detroit y de padres egipcios, El-Sayed representa el ala más progresista del Partido Demócrata. Su campaña ha ganado visibilidad gracias a una estrategia basada en las redes sociales, donde publica vídeos alejados del formato político tradicional, mostrando desde entrenamientos físicos hasta bailes inspirados en la comunicación de la propia Administración Trump.

Su perfil ha llevado a algunos analistas y dirigentes demócratas a compararlo con Zohran Mamdani, una de las figuras emergentes del partido. De hecho, Mamdani le felicitó públicamente tras conocerse su victoria: "Me gustaría felicitar al doctor Abdul El-Sayed por su victoria".

Mientras tanto, Trump continúa endureciendo su discurso contra el sector más progresista de la oposición y aseguró que "los comunistas quieren llevar su ideología ruinosa y mortal de miseria a todos los estados de Estados Unidos".

Nuevos aranceles a productos estratégicos

En paralelo a la batalla política, la Administración estadounidense anunció un arancel del 15% sobre el polisilicio y otros productos relacionados con la fabricación de paneles solares y semiconductores.

La Casa Blanca justifica la medida por motivos de seguridad nacional y sostiene que busca reducir la dependencia exterior en materiales considerados estratégicos, además de impulsar la capacidad manufacturera del país. Las restricciones afectarán también a lingotes, obleas, celdas solares y módulos fotovoltaicos, y entrarán en vigor el próximo 4 de diciembre.

Aunque la proclamación no menciona directamente a China, el país asiático domina gran parte de la producción mundial de polisilicio y de la cadena de suministro de la industria fotovoltaica. Pese al anuncio, los principales fabricantes chinos del sector registraron subidas en bolsa y varias compañías aseguraron que el impacto de los nuevos aranceles será limitado debido al reducido volumen de exportaciones directas hacia Estados Unidos.

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