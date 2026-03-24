Zelenski acusa a Rusia de suministrar inteligencia clave a Irán

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó recientemente que su país dispone de pruebas “irrefutables” de que Rusia continúa proporcionando información de inteligencia a Irán. Según explicó, estos datos incluirían inteligencia electrónica y de señales, lo que permitiría a Teherán mejorar la precisión de sus operaciones militares:

“Existen crecientes indicios de que Rusia sigue proporcionando apoyo de inteligencia al régimen iraní. Esta actividad es claramente destructiva y debe cesar, ya que solo conduce a una mayor desestabilización. Todos los Estados responsables están interesados ​​en garantizar la seguridad y prevenir problemas mayores: los mercados ya están reaccionando negativamente, lo que complica significativamente la situación del combustible en muchos países. Al ayudar al régimen iraní a sobrevivir y a atacar con mayor precisión, Rusia está prolongando la guerra. Debe haber una respuesta”

Zelenski advirtió que esta cooperación no solo refuerza las capacidades militares iraníes, sino que también contribuye a prolongar los conflictos en Oriente Medio. Desde la perspectiva ucraniana, esta situación evidencia una expansión de las alianzas estratégicas de Moscú más allá del escenario europeo, con implicaciones directas en la estabilidad internacional.

Por su parte, Rusia ha rechazado acusaciones similares en el pasado, negando cualquier tipo de colaboración militar indebida con Irán. Sin embargo, las declaraciones de Kiev vuelven a situar el foco en la creciente cooperación entre ambos países.

Este contexto refleja la complejidad del actual panorama geopolítico, donde los conflictos regionales están cada vez más interconectados. La posible transferencia de inteligencia entre Estados podría tener consecuencias significativas, no solo para Oriente Medio, sino también para el equilibrio global de poder.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.