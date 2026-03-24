Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Guerra Irán

Zelenski acusa a Rusia de suministrar inteligencia clave a Irán

El presidente ucraniano asegura que Moscú comparte inteligencia militar, lo que podría prolongar el conflicto en Oriente Medio.

Zelenski planea convocar elecciones y un refer&eacute;ndum sobre la paz antes del verano

Zelenski planea convocar elecciones y un referéndum sobre la paz antes del veranoReuters

Publicidad

Sara Díaz
Publicado:

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó recientemente que su país dispone de pruebas “irrefutables” de que Rusia continúa proporcionando información de inteligencia a Irán. Según explicó, estos datos incluirían inteligencia electrónica y de señales, lo que permitiría a Teherán mejorar la precisión de sus operaciones militares:

“Existen crecientes indicios de que Rusia sigue proporcionando apoyo de inteligencia al régimen iraní. Esta actividad es claramente destructiva y debe cesar, ya que solo conduce a una mayor desestabilización. Todos los Estados responsables están interesados ​​en garantizar la seguridad y prevenir problemas mayores: los mercados ya están reaccionando negativamente, lo que complica significativamente la situación del combustible en muchos países. Al ayudar al régimen iraní a sobrevivir y a atacar con mayor precisión, Rusia está prolongando la guerra. Debe haber una respuesta”

Zelenski advirtió que esta cooperación no solo refuerza las capacidades militares iraníes, sino que también contribuye a prolongar los conflictos en Oriente Medio. Desde la perspectiva ucraniana, esta situación evidencia una expansión de las alianzas estratégicas de Moscú más allá del escenario europeo, con implicaciones directas en la estabilidad internacional.

Por su parte, Rusia ha rechazado acusaciones similares en el pasado, negando cualquier tipo de colaboración militar indebida con Irán. Sin embargo, las declaraciones de Kiev vuelven a situar el foco en la creciente cooperación entre ambos países.

Este contexto refleja la complejidad del actual panorama geopolítico, donde los conflictos regionales están cada vez más interconectados. La posible transferencia de inteligencia entre Estados podría tener consecuencias significativas, no solo para Oriente Medio, sino también para el equilibrio global de poder.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

EEUU alerta de misiles iraníes capaces de alcanzar Europa

Michael Waltz

Publicidad

Mundo

March 22, 2026, Arad, Ramat Gan, Israel: Central Israel - Heavy damage was caused to nine buildings and a mass casualty incident was declared following an Iranian missile strike. The Israeli Air Force is investigating why the missile was not intercepted.,Image: 1085250714, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Paulina Patimer / Zuma Press / ContactoPhoto Editorial licence valid only for Spain and 3 MONTHS from the date of the image, then delete it from your ...

Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Irán reporta ataques israelíes contra uno de sus gasoductos tras la prórroga del ultimátum de Trump

Zelenski planea convocar elecciones y un referéndum sobre la paz antes del verano

Zelenski acusa a Rusia de suministrar inteligencia clave a Irán

José Carlos Fuertes, psiquiatra: "Un fallo de Trump puede suponer una catástrofe mundial"

José Carlos Fuertes, psiquiatra: "Un fallo de Trump puede suponer una catástrofe mundial"

Donald Trump habla con los medios frente al Air Force One en Florida, EE.UU., el 23 de marzo de 2026
GUERRA IRÁN

Las negociaciones secretas que hicieron a Trump cambiar de rumbo en Irán

Antena 3 Noticias
Guerra

Garat sobre Trump y el aplazamiento del ataque a Irán: "Él entiende que las cosas no van bien y que tiene que buscar una salida"

Incendio en una refinería de Texas.
EEUU

Una explosión en una refinería de Texas obliga a confinar a los habitantes de la zona ante el riesgo de incendio

Una explosión ha sacudido las instalaciones de la refinería Valero Energy Corporation en Texas (EEUU). La Policía comunicó a través de sus redes sociales la recomendación oficial para que los habitantes de la zona oeste de la ciudad permanecieran en sus hogares.

Accidente aéreo en Colombia
COLOMBIA

Al menos 66 muertos tras estrellarse un avión militar en Colombia: todo lo que se conoce del accidente

El accidente de un avión militar con 128 personas a bordo en el sur de Colombia deja al menos 66 fallecidos, decenas de heridos, algunos en estado crítico, y cuatro desaparecidos.

Imagen de Donald Trump

Donald Trump anuncia un diálogo "positivo", mientras que Irán admite una toma de contacto marcando distancias

Meloni

Gran varapalo para Meloni con el "no" de los italianos a la reforma judicial

Michael Waltz

EEUU alerta de misiles iraníes capaces de alcanzar Europa

Publicidad