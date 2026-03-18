Sánchez anuncia mil millones en ayuda a Ucrania, que suman 4.000 millones desde el inicio de la guerra

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este miércoles que los mil millones de euros que destinará este año el Estado español en ayuda militar a Ucrania se dedicarán en parte a aumentar producción conjunta en el ámbito de la industria de defensa. "Puedes contar con el apoyo de España", ha enfatizado el jefe del Ejecutivo refiriéndose al presidente de Ucrania.

Este miércoles Sánchez se ha reunido con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, en La Moncloa durante la visita oficial del máximo representante de Ucrania a nuestro país, la cuarta desde el comienzo de la invasión rusa.

Tras la reunión, donde se han firmado varios acuerdos para aumentar la colaboración de España en el conflicto, Sánchez, ha asegurado que dicha cifra se entregará a lo largo de todo 2026 con el objetivo de apoyar militarmente a Kiev. Con esta, la aportación de España a la causa ucraniana asciende a 4.000 millones de euros.

"Hoy ha habido distintas firmas tanto del Ministerio de Defensa como también de distintas empresas que han manifestado su interés de coproducir conjuntamente con empresas ucranianas", ha señalado el Presidente del Gobierno para anunciar que desde el Ejecutivo van a impulsar la "coproducción y cofabricación" conjunta con empresas del país ucraniano en el sector defensivo.

En el marco de la guerra de Irán

Durante la rueda de prensa, Zelenski responde ante el impacto en el apoyo de la OTAN y Europa a Ucrania, frente al contexto actual de la guerra en Irán y ha asegurado que sigue haciendo falta "reforzar la ayuda de los aliados", algo que tal y como remarca el presidente ucraniano implica "tomar decisiones lo más rápidas posible".

A pesar de que no ha dudado del apoyo europeo a su país, dónde la guerra ya lleva más de cuatro años en curso, ha pedido que "se cumplan los acuerdos firmados".

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