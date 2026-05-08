Bonnie Tyler, en coma inducido tras una cirugía intestinal de urgencia

Gaynor Hopkins, conocida artísticamente como Bonnie Tyler, se encuentra en coma inducido "para facilitar su recuperación" tras someterse este miércoles a una cirugía intestinal de urgencia, según ha informado un portavoz de la cantante y recoge el diario británico The Guardian.

Tyler tuvo que ser intervenida de urgencias por una perforación intestinal en un hospital cercano a su casa en Faro, Portugal, donde reside desde hace años alejada de los focos. Informó su equipo este miércoles a través de un comunicado difundido en redes sociales, donde precisó que "la operación fue bien y ella está ahora recuperándose".

Todos preocupados

"Sabemos que toda su familia, sus amigos y sus seguidores estarán preocupados por esta noticia y le desearán lo mejor para que se recupere pronto y por completo", agregó su equipo en un escrito compartido en su cuenta de Instagram.

El jueves por la noche, un portavoz anunciaba actualizaciones sobre el estado de salud de la cantante: "Los médicos han inducido a Bonnie a un coma para facilitar su recuperación", recoge el citado medio británico. "Emitiremos un nuevo comunicado cuando nos sea posible", agrega.

Amplio recorrido

Gaynor Hopkins, conocida artísticamente como Bonnie Tylor, saltó a la fama con el lanzamiento de su álbum de 1977 The World Starts Tonight y sus sencillos 'Lost in France' y 'More Than a Lover'.

En la década de 1990 tuvo un mayor éxito en Europa continental con sencillos como 'Bitterblue' y 'Fools Lullaby', con el productor alemán Dieter Bohlen. Tyler había continuado con su éxito en el Reino Unido y Estados Unidos.

En octubre de 1994, Tyler lanzó el último álbum recopilatorio con Hansa Records, titulado: Comeback: Single Collection '90–'94, con el sencillo 'Back Home'. El mismo año, en vista de su éxito en Alemania, Tyler ganó el Premio de Oro RSH como mejor vocalista femenina internacional, el Premio Goldene Europa y el Premio Echo.

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