Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

VOLCÁN

Tres muertos y más de una decena de desaparecidos tras la erupción del volcán Dukono en Indonesia

El volcán entró en erupción y elevó una densa columna de humo hasta los 10.000 metros sobre la cumbre. Varios excursionistas han muerto.

DUKONO

Tres muertos y más de una decena de desaparecidos tras la erupción del volcán Dukono en Indonesia | Europa Press

Publicidad

Manuel Pinardo
Publicado:

Las autoridades de Indonesia buscan a más de una decena de senderistas desaparecidos y ya han confirmado tres muertos tras la erupción del volcán Dukono, situado en la isla de Halmahera, en el noreste del país.

La agencia de rescates indonesia, Basarnas, ha indicado en un comunicado que se ha activado un operativo para evacuar a una veintena de personas atrapadas en el monte. Se tratan de seis singapurenses y once indonesias. En la operación participan militares y efectivos policiales de la provincia de Maluku del Norte.

Erupción a gran escala

La erupción, que se prolongó más de 16 minutos, estuvo acompañada de fuertes estruendos. Una "densa" columna eruptiva se elevó hasta unos 10.000 metros sobre la cumbre del volcán, con un humo que "se mezclaba entre el color blanco, gris y negro", según la agencia de vulcanología del país asiático.

"La nube de ceniza se desplaza hacia el norte, lo que supone un riesgo de caída de ceniza en zonas residenciales y en la ciudad de Tobelo. Esta situación incrementa los riesgos para la salud de la población y altera las actividades diarias, incluido el transporte y la limpieza ambiental", alertaron las autoridades.

Aviso desde 2024

Desde el 11 de diciembre de 2024, el Centro de Vulcanología y Mitigación de Riesgos Geológicos recomienda a residentes, turistas y excursionistasevitar cualquier actividad en un radio de cuatro kilómetros del cráter activo Malupang Warirang, en el flanco suroeste del Dukono.

Indonesia se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas de mayor actividad sísmica y volcánica del planeta, sacudida por miles de temblores cada año, en su mayoría de magnitud moderada. El país alberga más de 400 volcanes, de los cuales al menos 129 están activos y 65 son considerados peligrosos.

En diciembre de 2023, la erupción del volcán Merapi, uno de los más activos del mundo y situado en la isla de Sumatra, se cobró la vida de 23 personas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Primer posible caso de hantavirus por contacto: hospitalizada una azafata tras coincidir en el avión con una fallecida

Avión de la compañía KLM

Publicidad

Mundo

Trump asegura seguir "negociando" con Irán tras afirmar que el alto el fuego continúa "vigente"

Última hora de la guerra de Irán en directo: Estados Unidos ataca varios centros "de mando y control" iraníes y Teherán responde atacando a Emiratos Árabes

Atraco a un banco con rehenes en Alemania: los autores se han atrincherado en la bóveda

Atraco a un banco con rehenes en Alemania: uno de los autores se ha atrincherado en la bóveda

Seguimiento internacional: el mapa de los casos de hantavirus

Seguimiento internacional del hantavirus: el mapa de los casos que desembarcaron en la isla de Santa Elena

DUKONO
VOLCÁN

Tres muertos y más de una decena de desaparecidos tras la erupción del volcán Dukono en Indonesia

Donald Trump y las tablas de aranceles
GUERRA COMERCIAL

La Justicia frena los aranceles del 10% de Trump por ser ilegales

Imagen de la influencer
INFLUENCER

Asesinan a una influencer delante de sus cuatro hijos: el más pequeño tiene sólo ocho meses

Pamela Guimarães perdió la vida en la puerta de su casa tras un ataque con arma de fuego. Las autoridades ya investigan los hechos.

Donald Trump en Espejo Público.
Guerra

Donald Trump asegura que el fin de la guerra está cerca tras un acuerdo preliminar con Irán

Donald Trump ha anunciado que Estados Unidos e Irán han alcanzado un acuerdo preliminar para la paz, que renueva el optimismo sobre el fin de dos meses de guerra en Oriente Medio.

Encuentran muerta a una joven de 19 años desnuda, atada y apuñalada: su novio dijo que estaban practicando 'sexo bondage'

Encuentran muerta a una joven de 19 años desnuda, atada y apuñalada: su novio dijo que estaban practicando 'sexo bondage'

Incendio Los Mochis, México

Un incendio en un centro comercial en México deja 5 muertos y 46 heridos entre escenas de pánico

Xi Jinping y las misteriosas purgas en el ejército chino

Xi Jinping condena a muerte a dos exministros y acelera la purga militar en China

Publicidad