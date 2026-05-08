Tres muertos y más de una decena de desaparecidos tras la erupción del volcán Dukono en Indonesia

Las autoridades de Indonesia buscan a más de una decena de senderistas desaparecidos y ya han confirmado tres muertos tras la erupción del volcán Dukono, situado en la isla de Halmahera, en el noreste del país.

La agencia de rescates indonesia, Basarnas, ha indicado en un comunicado que se ha activado un operativo para evacuar a una veintena de personas atrapadas en el monte. Se tratan de seis singapurenses y once indonesias. En la operación participan militares y efectivos policiales de la provincia de Maluku del Norte.

Erupción a gran escala

La erupción, que se prolongó más de 16 minutos, estuvo acompañada de fuertes estruendos. Una "densa" columna eruptiva se elevó hasta unos 10.000 metros sobre la cumbre del volcán, con un humo que "se mezclaba entre el color blanco, gris y negro", según la agencia de vulcanología del país asiático.

"La nube de ceniza se desplaza hacia el norte, lo que supone un riesgo de caída de ceniza en zonas residenciales y en la ciudad de Tobelo. Esta situación incrementa los riesgos para la salud de la población y altera las actividades diarias, incluido el transporte y la limpieza ambiental", alertaron las autoridades.

Aviso desde 2024

Desde el 11 de diciembre de 2024, el Centro de Vulcanología y Mitigación de Riesgos Geológicos recomienda a residentes, turistas y excursionistasevitar cualquier actividad en un radio de cuatro kilómetros del cráter activo Malupang Warirang, en el flanco suroeste del Dukono.

Indonesia se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas de mayor actividad sísmica y volcánica del planeta, sacudida por miles de temblores cada año, en su mayoría de magnitud moderada. El país alberga más de 400 volcanes, de los cuales al menos 129 están activos y 65 son considerados peligrosos.

En diciembre de 2023, la erupción del volcán Merapi, uno de los más activos del mundo y situado en la isla de Sumatra, se cobró la vida de 23 personas.

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