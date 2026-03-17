Bélgica pide que la Unión Europea baraje negociar con Putin para acabar con la guerra de Ucrania

Mas de 4 años de guerra en Ucrania, sin un posible acuerdo a la vista, son mas que suficientes para el primer ministro belga para dar el paso: negociar directamente con Moscú.

En una entrevista publicada en el diario belga 'L'Echo' Bart De Wever, ha pedido a Europa que llegue a un acuerdo con Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania. El objetivo: lograr un acuerdo negociado que también es necesario para restablecer el acceso a energía barata.

Los socios comunitarios están divididos

La Unión Europea sigue dividida en torno a este asunto. El presidente francés, Emmanuel Macron, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, han defendido la necesidad de abrir conversaciones directas con Moscú. En cambio, Polonia y los tres países bálticos se oponen con firmeza a esa posibilidad.

“En privado, muchos dirigentes europeos coinciden conmigo, pero pocos se atreven a decirlo públicamente. Europa debe buscar el fin del conflicto pensando en sus propios intereses, aunque sin caer en la ingenuidad frente a Putin”, afirmó el primer ministro belga, Bart De Wever.

De Wever subrayó además que Europa no debería repetir los errores del pasado en su relación con Rusia. En su opinión, el continente debe reforzar sus capacidades militares y aumentar el despliegue de tropas en las fronteras orientales.

“Al mismo tiempo, necesitamos normalizar las relaciones con Rusia y volver a contar con energía a precios razonables. Es una cuestión de sentido común”, añadió.

El primer ministro también sostuvo que la estrategia europea —basada en apoyar militarmente a Ucrania y presionar la economía de Rusia mediante sanciones— resulta cada vez más difícil de mantener sin el respaldo de Estados Unidos.

“Si no podemos presionar a Putin enviando armas a Ucrania y tampoco somos capaces de debilitar su economía sin el apoyo estadounidense, entonces solo queda una opción: negociar”, afirmó.

Por otra parte, De Wever señaló que su gobierno no prevé introducir subsidios estatales para compensar el aumento de los precios de la energía relacionado con la guerra en Oriente Próximo. “No voy a reaccionar con pánico ni a gastar miles de millones sin control, como hizo el gobierno anterior”, aseguró.

Medidas para reducir la dependencia de la energía rusa

Desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania en 2022, la Unión Europea ha impulsado varias medidas para reducir su dependencia de la energía rusa. Entre ellas figura un plan para prohibir completamente las importaciones de combustibles fósiles procedentes de Rusia a partir del próximo año.

Sin embargo, Hungría y Eslovaquia siguen oponiéndose a esas medidas, argumentando que el suministro energético ruso es fundamental para su seguridad energética.

A comienzos de esta semana, varios líderes europeos criticaron la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de levantar ciertas sanciones al petróleo ruso transportado por mar. La medida busca aliviar las tensiones en los precios del mercado energético mundial provocadas por el conflicto con Irán.

Estados Unidos concedió temporalmente a algunos países permiso para comprar cargamentos de petróleo ruso que permanecían bloqueados en el mar. El canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, criticaron la decisión y advirtieron de que podría tener consecuencias negativas para la seguridad europea.

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