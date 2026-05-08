Seguimiento internacional del hantavirus: el mapa de los casos que desembarcaron en la isla de Santa Elena

Lo que comenzó como una emergencia médica a bordo del crucero MV Hondius, se ha transformado en una compleja operación de rastreo epidemiológico que abarca desde Europa hasta Singapur y América del Norte. Actualmente, Alemania, Reino Unido y Países Bajos encabezan la lista de naciones con casos confirmados y evacuaciones.

Foco en los Países Bajos y el protocolo aéreo

La atención se centra hoy en Ámsterdam, donde la azafata que entró en contacto con la segunda víctima holandesa ha dado negativo, así lo han confirmado las tres pruebas PCR que se le han realizado. Aún así, la mujer permanece bajo observación en el hospital de Ámsterdam.

El vuelo Johannesburgo-Ámsterdam de KLM llevaba a bordo a 350 pasajeros, las autoridades continúan rastreando a las en torno a 60 personas que estuvieron cerca de la mujer infectada los 45 minutos que estuvo dentro de la aeronave.

El protocolo es estricto. Por un lado, están contactando con los pasajeros que tuvieron contacto directo con la mujer infectada. Esto hace referencia a aquellos que se sentaron dos filas delante y detrás de la holandesa contagiada. Esto afecta a alrededor de 10 personas, que deben informar sobre la evolución de su temperatura diariamente.

Seguimiento internacional y respuesta política

En Estados Unidos, los CDC han elevado la alerta a Nivel 3, monitoreando a pasajeros en cinco estados, mientras que el expresidente Trump ha manifestado que "gente excelente" está estudiando la situación. Mientras, Canadá mantiene bajo aislamiento a tres personas potencialmente expuestas en el crucero o vuelos compartidos.

Por su parte, Francia ha identificado a ocho ciudadanos como contactos estrechos en un vuelo internacional entre Santa Elena y Johannesburgo el 25 de abril; uno presenta síntomas leves y está en aislamiento.

Reino Unido confirma dos casos vinculados a Johannesburgo y un tercer posible caso; y Países Bajos, además de dos personas autoaisladas y un sospechoso en Tristán de Acuña. En el caso de Suiza, están lidiando con al menos un caso confirmado en Zúrich. Y en Latinoamérica, Chile ha aplicado aislamiento preventivo y seguimiento sanitario a dos ciudadanos que viajaron en el MV Hondius. En Asia, Singapur mantiene a dos personas en aislamiento preventivo.

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