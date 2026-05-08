León XIV cumple un año como Papa en vísperas de su visita a España

Una multitudinaria misa celebrada en Pompeya ha servido de celebración a León XIV en sus primer aniversario como Papa. En el santuario de la virgen del Rosario, al sur de Italia, ha agradecido la cantidad de fieles que se han unido a la celebración: "¡Qué hermoso día! ¡Cuántas bendiciones nos ha concedido el Señor hoy!".

Este viernes 8 de mayo se cumplen 12 meses desde la elección del pontífice estadounidense y agustino Robert Prevost como el 267 Papa de la Iglesia Católica. 365 días le han bastado al pontífice para hacerse conocer como defensor de la paz. A lo largo de este año de pontificado, la palabra "paz" ha aparecido más de 400 veces en los discursos de León XIV, según ha señalado el portal Vatican News.

Incluso ante los ataques de su polémico compatriota Donald Trump, el Papa ha tratado de sortear las polémicas llevando por bandera el cese de hostilidades en Oriente Medio. Su misión de "predicar el Evangelio" y "predicar la paz" ha sido la respuesta al último de los ataques del republicano, que lo acusaba de poner en peligro "a muchos católicos y a mucha gente" por su oposición a la guerra.

Tras acercar posturas con la Casa Blanca en las conversaciones mantenidas con el secretario de Estado, Marco Rubio; el Papa se embarca en una gira de audiencias y encuentros. En su primer gran recorrido, León XIV ha visitado Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial en un viaje de 11 días.

La esperada visita del Papa a España

Entre tanto, el Vaticano ha detallado el itinerario completo de su visita a España. Del 6 al 12 de junio, el pontífice recorrerá las ciudades de Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife.

Una apretada agenda que condensará en menos de una semana 20 actos oficiales, así como un discurso en el Congreso de los Diputados, un encuentro con la comunidad diocesana en el Santiago Bernabéu, una misa en el estadio Lluís Companys de Barcelona o una visita al puerto de Arguineguín en Gran Canaria.

2.500 kilómetros abarca este itinerario pastoral que el Papa realizará a fin de encontrarse con todos, escuchar a todos y hablar a todos y con todas.

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