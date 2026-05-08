Atraco a un banco con rehenes en Alemania: uno de los autores se ha atrincherado en la bóveda

Un gran operativo policial se encuentra desplegado en un banco de la localidad de Sinzig, en Alemania. A primera hora de la mañana se ha producido un atraco a un banco público del centro con toma de rehenes, tal y como informa el diario alemán Bild.

El mismo medio indica que un camión blindado se ha detenido frente al banco. Uno de los empleados bajó para entrar al establecimiento, y un hombre desconocido ha interceptado al conductor y le ha amenazado. Al parecer, el secuestrador y el empleado se encuentran en estos momentos dentro de la bóveda del banco.

Han acordonado la zona

Según un portavoz policial, "se cree que hay varios perpetradores y rehenes dentro del banco. Uno de los rehenes es el conductor de una furgoneta de transporte de dinero". No obstante, la situación está controlada. "No hay peligro para los ciudadanos fuera del área acordonada en este momento", asegura el portavoz, añadiendo que aquellas personas que residen en la zona acordonada permanezcan en sus casas.

El camión blindado sigue aparcado frente a la entrada del banco, y todo el centro de la ciudad ha sido acordonado. Un gran despliegue de fuerzas especiales está muy pendiente de la situación.

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