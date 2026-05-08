Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

ALEMANIA

Atraco a un banco con rehenes en Alemania: uno de los autores se ha atrincherado en la bóveda

A las 9:00 de la mañana un gran operativo policial se ha desplegado en el centro de Sinzig después de que un hombre desconocido interceptara al conductor de un camión blindado que transportaba dinero y se atrincherara en un banco.

Atraco a un banco con rehenes en Alemania: los autores se han atrincherado en la b&oacute;veda

Atraco a un banco con rehenes en Alemania: los autores se han atrincherado en la bóvedaReuters

Publicidad

Paula Hidalgo
Publicado:

Un gran operativo policial se encuentra desplegado en un banco de la localidad de Sinzig, en Alemania. A primera hora de la mañana se ha producido un atraco a un banco público del centro con toma de rehenes, tal y como informa el diario alemán Bild.

El mismo medio indica que un camión blindado se ha detenido frente al banco. Uno de los empleados bajó para entrar al establecimiento, y un hombre desconocido ha interceptado al conductor y le ha amenazado. Al parecer, el secuestrador y el empleado se encuentran en estos momentos dentro de la bóveda del banco.

Han acordonado la zona

Según un portavoz policial, "se cree que hay varios perpetradores y rehenes dentro del banco. Uno de los rehenes es el conductor de una furgoneta de transporte de dinero". No obstante, la situación está controlada. "No hay peligro para los ciudadanos fuera del área acordonada en este momento", asegura el portavoz, añadiendo que aquellas personas que residen en la zona acordonada permanezcan en sus casas.

El camión blindado sigue aparcado frente a la entrada del banco, y todo el centro de la ciudad ha sido acordonado. Un gran despliegue de fuerzas especiales está muy pendiente de la situación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Un incendio en un centro comercial en México deja 5 muertos y 46 heridos entre escenas de pánico

Incendio Los Mochis, México

Publicidad

Mundo

Trump asegura seguir "negociando" con Irán tras afirmar que el alto el fuego continúa "vigente"

Última hora de la guerra de Irán en directo: Estados Unidos ataca varios centros "de mando y control" iraníes y Teherán responde atacando a Emiratos Árabes

Atraco a un banco con rehenes en Alemania: los autores se han atrincherado en la bóveda

Atraco a un banco con rehenes en Alemania: uno de los autores se ha atrincherado en la bóveda

Seguimiento internacional: el mapa de los casos de hantavirus

Seguimiento internacional del hantavirus: el mapa de los casos que desembarcaron en la isla de Santa Elena

DUKONO
VOLCÁN

Tres muertos y más de una decena de desaparecidos tras la erupción del volcán Dukono en Indonesia

Donald Trump y las tablas de aranceles
GUERRA COMERCIAL

La Justicia frena los aranceles del 10% de Trump por ser ilegales

Imagen de la influencer
INFLUENCER

Asesinan a una influencer delante de sus cuatro hijos: el más pequeño tiene sólo ocho meses

Pamela Guimarães perdió la vida en la puerta de su casa tras un ataque con arma de fuego. Las autoridades ya investigan los hechos.

Donald Trump en Espejo Público.
Guerra

Donald Trump asegura que el fin de la guerra está cerca tras un acuerdo preliminar con Irán

Donald Trump ha anunciado que Estados Unidos e Irán han alcanzado un acuerdo preliminar para la paz, que renueva el optimismo sobre el fin de dos meses de guerra en Oriente Medio.

Encuentran muerta a una joven de 19 años desnuda, atada y apuñalada: su novio dijo que estaban practicando 'sexo bondage'

Encuentran muerta a una joven de 19 años desnuda, atada y apuñalada: su novio dijo que estaban practicando 'sexo bondage'

Incendio Los Mochis, México

Un incendio en un centro comercial en México deja 5 muertos y 46 heridos entre escenas de pánico

Xi Jinping y las misteriosas purgas en el ejército chino

Xi Jinping condena a muerte a dos exministros y acelera la purga militar en China

Publicidad