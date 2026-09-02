Armas, drones y primeros auxilios: las nuevas 'extraescolares' de los adolescentes ucranianos

El inicio del curso escolar en Ucrania llega acompañado de una asignatura poco habitual. Para miles de adolescentes, volver a las aulas también significa aprender qué hacer si se encuentran ante una situación de emergencia. Armas, drones, primeros auxilios y técnicas de supervivencia forman parte de un programa que busca preparar a los jóvenes ante una realidad que sigue marcando su día a día.

En Leópolis, más de 13.000 estudiantes de entre 15 y 17 años participan en esta iniciativa. La formación combina sesiones teóricas con ejercicios prácticos y se desarrolla durante todo el curso. Una vez al mes, los alumnos salen de las clases convencionales para enfrentarse a simulaciones en las que deben poner a prueba lo aprendido.

Aprender a reaccionar

El programa incluye prácticas con réplicas de armas, instrucción básica sobre drones y técnicas para atender a una persona herida. Los estudiantes también reciben formación sobre orientación y supervivencia, con ejercicios diseñados para aprender a desenvolverse bajo presión.

La intención de las autoridades no es convertir a estos adolescentes en soldados. El objetivo, según los responsables de la iniciativa, es proporcionarles conocimientos que puedan servirles ante un ataque, una catástrofe o cualquier otra situación de riesgo.

La formación práctica se completa con campamentos de varios días. En ellos, los jóvenes abandonan temporalmente el entorno escolar y participan en actividades que recrean escenarios de emergencia.

La guerra también ocupa las aulas

La iniciativa refleja hasta qué punto el conflicto ha transformado la educación ucraniana. Los colegios han tenido que adaptar su funcionamiento a las alertas aéreas y muchos cuentan con refugios para proteger a alumnos y profesores durante los ataques.

El curso comenzó el 1 de septiembre con miles de estudiantes regresando a las aulas, pero las sirenas siguen formando parte de la rutina. Cuando se activa una alerta, las clases pueden detenerse y los alumnos deben desplazarse a los espacios protegidos.

Además, miles de escolares continúan estudiando mediante sistemas híbridos o a distancia debido a la situación de seguridad.

Una generación que crece en guerra

Para estos jóvenes, algunas de las habilidades que aprenden no son simplemente una actividad extraescolar. Forman parte de una educación adaptada a las circunstancias de un país que afronta ya otro curso escolar bajo la amenaza del conflicto.

Entre libros, exámenes y deberes, los adolescentes ucranianos incorporan así conocimientos que, en circunstancias normales, difícilmente formarían parte de su etapa escolar: cómo utilizar un dron, cómo responder ante una emergencia o cómo detener una hemorragia.

Una generación que aprende a prepararse para el futuro mientras sigue conviviendo con una guerra que todavía no termina.